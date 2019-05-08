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罷工若衝擊營運 長榮航：停年終不加薪、禁員工優待票

適時旅遊 讓自己歸零、再出發

2019-05-08 16:19常春月刊

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【文／蘇逸晴】

【諮詢專家／Choyce　親子旅遊達人】

「旅行，說走就走！」這可不只是廣告詞，可以解讀成：「只要你想要旅行，就勇敢踏出去，別猶豫不決。」但踏出旅行的第一步，可別真的這麼隨性的說走就走，做好萬全準備，旅行的每一步，才會踏實有意義。

在臉書社群擁有43萬粉絲的親子旅遊達人Choyce，本身擁有國際外語領隊證照，更是知名的日本旅遊達人，她回憶起成年之後的第一次自助旅行，那是仗持著自己是日文系學生，覺得到日本自助旅行難不倒她，買了機票、訂了飯店就出發，結果一上飛機開始腸胃不適，到日本的第一件事就是去掛急診，還記得拿著6000元台幣的醫療帳單，只吃了日本的藥物，什麼都還沒開始吃喝玩樂，隔天就再訂了機票回台灣。

這趟「首日行」對她來說，印象超級深刻的，可以說是很不好的回憶，也可說是很寶貴的經驗，因為有了這樣的第一次自助旅行經驗，Choyce說，旅行前，一定要做好萬全準備再出發，不要想說耍帥、自以為是，等到真正遇到了狀況，才不會叫天天不應、叫地地不靈。

休息，為了走得更長遠

很多人把旅行當充電，這樣的想法很棒，Choyce也相當認同，而且要趁著自己有體力、有能力，把想法行動化。很看透人生無常的Choyce說，誰都不知道下一秒會怎樣，所以，當有了旅行的念頭，不管是想帶著父母、跟著另一半，或是拉著孩子一同前往，有了念頭，就要付諸行動，「把握現在，沒有早知道」。

事前規劃的重要，可以讓旅程更安心，旅途中可能發生的狀況，可說是完全料想不到的，因此，簡易的個人藥品、安全資訊、醫療資訊等，都要查詢完善，真正到了旅途中，可能會有迷路、遺失物品、語言不通、意外等狀況發生，若真的遇到了，就得勇敢面對，旅遊最重要的寶貴經驗，就是突發狀況，這更是考驗靈機應變、克服困難的時候。

Choyce說，有時回憶起一段旅程，往往印象最深刻的都是在解決事情，跟你的旅伴一起解決、經歷，那就會是最棒的旅遊記憶。

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每天，都是旅遊日

常在旅遊論壇上看到網友討論著，到底是要春天賞櫻、秋天賞楓，還是冬天看雪呢？Choyce說，真的不要太設限一定要什麼季節去旅行，就算不是旺季，也有美好的一面等著你，更何況，每個季節都有好與壞，端看你想用什麼樣的角度去欣賞，而且天氣陰晴不定，說變就變，有時太陽、有時陰雨，都別有一番風味。

旅行，越玩越富有

很多人喜歡旅行，但總是抓不到訣竅，給自己很多框架，Choyce說，可能是因為自己的樂觀個性使然，她的旅行計畫，從來不設限錢要存多少才能出發、天氣要在什麼季節才能出去，因為出發去旅行對她來說，只要花著自己賺的錢，在經濟考量規劃之內，可以把旅行越玩越富有。

常有人說，要出國旅行，得先把錢存到多少才能出門，Choyce則說，只要生活經濟條件許可，且綜合考量周全之下，把機票飯店確定好，其餘的吃喝遊玩購物金額設定到最低限度，其實，整趟旅程根本不會花太多錢。

Choyce分享說，自從孩子出生之後，她一直有著帶孩子自助旅行的念頭，但是這麼一來，全家出遊的費用林林總總加起來，也是個不小的數目，所以，她跟孩子溝通好，想要跟著媽媽出國旅行，要能夠「吃苦」，只能搭大眾交通工具、飯店只要乾淨安全，不用5星級、沿途沒有大餐吃，偶而還得啃麵包。Choyce說，這樣的吃苦行程，練就孩子提早獨立、面對挑戰，不怕陌生，也因為跟媽媽一起體驗這樣的旅程，反而讓親子關係更緊密。

如果你今天是單身、沒有家累，那麼旅遊對你來說，負擔更少了，旅行可以是工作壓力的釋放、心情低潮的轉換，抽離原本舒適的生活圈（或者是水深火熱的地獄），都可以利用旅行，來讓自己歸零、再出發，在旅行中放下原本的「習慣」，融合當地的生活，在旅程移動中，讓自己練習尋找路線、找出自己喜歡的模式，透過旅行來獲得心靈與精神的享受，這樣的旅程所賺到的體驗，是無價且充滿回憶的，所以「旅行真的是越花錢越富有」。

【請見《常春月刊》434期；訂閱常春月刊電子雜誌

常春月刊

常春月刊堅持一貫專業、 前瞻、客觀的報導，每期聘請醫學界權威及專 業醫師執筆，提供實用的醫葯常識及正確的保健之道。內 容豐富多元， 深入淺出，掌握最新醫葯新知 與保健趨勢，是每個家庭健康資 訊的重要來源，更是家庭必備的參考書。
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