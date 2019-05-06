缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

【文／鍾碧芳】

【諮詢專家／蔡可欣 臺安醫院婦產科主治醫師】

女性一生受荷爾蒙的影響相當大，從青春期、育齡期，到更年期，都脫離不了它的掌控，一旦失調，各階段就會出現不同的現象與困擾。

女性一生受荷爾蒙的影響大



小花正值青春期，月經來得早，但這三、五年下來，卻發現經常有亂經的現象，不是提早報到，就是好幾個月沒見到它，也許是因為功課壓力，加上有熬夜習慣，她總是不在意，心想：「反正又沒有要懷孕，亂一點好像也沒差！」直到她發現，臉上痘痘老是不停冒出來、體重似乎也扶搖直上時，才驚覺不能再輕忽了……。

小花的大表姐，則適逢育齡期，與先生結婚快五年了，沒避孕卻一直沒懷孕跡象，旁人都要他們早點生，卻不知道其實小花表姊心裡也苦：「我也想呀，但就是生不出來……。」到底哪裡出了問題？

小花的媽媽，今年剛過50歲生日，雖然還沒停經，但月經週期已經紊亂，經血量少、又拖得久，經前症候群很嚴重，常常只要一看到小花盯著手機，就破口大罵，搞得親子關係變差；平日即使有休假，也高興不起來；老闆交代的工作也只想草草了事，完全沒有以往的幹勁。更煩惱的是，夜晚睡覺時，不是偶爾睡不著，就是經常因為盜汗而驚醒。看了那麼多有關荷爾蒙的報導，她決定帶小花一起就醫，看看到底可以怎麼辦？

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（青春期）月經是判斷是否失調的依據



在青春期階段，要判斷荷爾蒙是否失調，月經是主要依據。以小花的青春期來看，如果荷爾蒙處於正常狀態，月經的週期應該是規律的，不過，「從第一次月經來潮後的兩、三年間，因為卵巢的排卵功能還不成熟，不見得每個月都有月經。」臺安醫院婦產科主治醫師蔡可欣表示，女性初經的前兩年不穩定，都算是正常現象，不用過於擔心。

失調原因：不當生活作息、高油脂飲食

大多數的青春期女性，會出現荷爾蒙失調的因素，尤其是月經不規律者，多半都與生活作息不正常、缺乏運動以及飲食習慣不良有關。像長青春痘或肥胖這兩件事，探究原因，發現幾乎都是作息不正常、經常熬夜，或是愛吃炸雞、薯條、蛋糕、奶油餅乾等高油脂食物，這些不當的生活作息與油膩食物加在一起，當然會干擾體內荷爾蒙的運作，導致皮脂腺分泌大量油脂，更與節節上升的體重或不正常的代謝脫不了關係。

解決方法：有氧運動、多吃蛋白質食物

「通常只要減少壓力、減輕體重，調整生活型態，維持規律的生活作息與運動，就能恢復正常。」蔡可欣提醒，這裡所謂的運動，不只是走路而已，「走路只是基礎代謝，真正的運動是必須要達到有氧模式，最好維持一週兩至三次的有氧運動，每次20至30分鐘，達到有點喘的地步才行。」

飲食部分，強調要多吃含蛋白質及鈣質的食物，才能有效的長高。脂肪的攝取也很重要，如全脂牛奶、乳酪、蛋類等，都含有優質蛋白質，蔬菜水果均衡攝取，才有良好的發育。

（育齡期）要好好保養維持荷爾蒙平衡



隨著年齡的增長，女性30歲之後，荷爾蒙（雌激素）的分泌就會逐漸減少，約每10年陸續減少15%，直到60歲時，女性荷爾蒙分泌量只有年輕時的1/4。

失調原因：壓力、不當節食

年輕女性常會因為工作或飲食型態的影響，而造成生理上的壓力，蔡可欣說，像空姐或護理人員常熬夜上夜班，或者是進行不當的節食等因素破壞內分泌時，就會加速老化，甚至會有令更年期提早到來之虞。

如果育齡期荷爾蒙失調，尤其是年齡超過35歲時，卵巢功能不好、荷爾蒙分泌的濃度也不穩定，這時生育較年輕時不容易。在懷孕過程中，胎盤也會製造多種荷爾蒙，令體內原有的荷爾蒙產生變化；懷孕早期，因為這些大量增加的荷爾蒙，又會讓部分婦女發生孕吐現象，但若缺乏黃體素（荷爾蒙的一種），又會讓子宮內膜不穩定，提高流產的機率。

解決方法：調整生活作息與飲食習慣

一般建議，女性因礙於生理上的限制，若想要生育應該及早計畫，以降低不孕與流產的機率。此外，仍然須調整生活作息與飲食習慣，規律運動提高代謝，也對助孕有所幫助，並可延緩或降低進入更年期後的不適。

（更年期）身心衰敗要積極面對、預防骨鬆



女性大約從45歲以後，卵巢機能開始衰退，女性荷爾蒙也會降低，使得月經不再規則、週期有可能變長或變短，直到最後完全的停經。大多數人是在50歲的前後兩年正式停經，這段停經過渡期就是所謂的更年期。

失調原因：停經

雖然更年期是女性必經的過程，但症候群卻不一定會發生在每位婦女身上。有研究發現，如果停經較早、荷爾蒙減退的速度快，或者平時精神狀況不穩定的女性，比較容易出現症狀，程度往往也比較嚴重。

女性停經後，荷爾蒙（雌激素不足）會引起許多不適症狀，且在數年後，也可能出現許多慢性症狀及後遺症，包括生殖泌尿系統退化，如性交疼痛、性慾減退、容易頻尿、排尿困難等；也可能導致骨骼系統的退化，造成骨質疏鬆症的產生；心血管疾病的罹病風險也會提升，因此，更需多加留意與保養。

解決方法：補充鈣質、維生素D、多運動

蔡可欣建議，進入更年期的女性，需加強補充鈣質、維生素D等營養素，且更要強調運動，以增強心肺功能，增加並維持骨質密度，降低骨質疏鬆症的影響，這時若能多做可對抗重力的運動較佳，如慢跑、快走等，同時可選擇吃健康食物，烹調要少油、少鹽、少糖，多食用富含纖維的蔬果，可達到熱量攝取與消耗的平衡。

倘若更年期症狀已經嚴重影響日常生活與作息，也應該進一步諮詢專科醫師，可適當利用荷爾蒙藥物調整，以達到快樂、健康的銀髮生活。

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