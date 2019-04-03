超神奇！小蘇打粉9大妙用

【文／陳大樂 諮詢專家／康寧醫院營養師 陳詩婷】

小蘇打粉妙用多，舉凡居家食用、烹煮、個人清潔、美容、消毒、清洗……，幾乎都少不了它，到底它有哪些神奇妙用呢？應該如何選擇適合的小蘇打粉，在使用上有哪些禁忌？

小蘇打粉的化學名為「碳酸氫鈉」，是白色的細小晶體，在50℃時，可以分解為碳酸鈉、二氧化碳及水，溶於水後呈現「弱鹼性」，屬於天然無毒的存在。

小蘇打粉是什麼？



康寧醫院營養師陳詩婷表示，因為小蘇打粉的種種性質，讓它在生活中有許多重要的用途。譬如食品工業上，它可以當成發酵粉的一種原料，可以幫助糕餅、蛋糕、饅頭更加的蓬鬆；在醫療上，因弱鹼性的性質，也可以用來中和胃酸，治療胃酸過多的症狀。

小蘇打粉在居家清潔使用上最廣泛。一般家庭油污，多半是食材的動物或植物油產生的物質，油脂不溶於水，但它的脂類官能基可以跟鹼性的小蘇打作用，形成可溶性的物質，一起被水沖走，所以，小蘇打粉可以用來溶解大部分的油污，常被當成居家或廚房的清潔法寶。

小蘇打粉區分為食用級與工業用



小蘇打粉天然無毒的特性，經常被環保人士推廣，不過，市面上依據小蘇打粉的鹼性程度高低，可區分為食用級與工業用的小蘇打粉，民眾可要睜大眼睛別買錯了。陳詩婷解釋，食用級的小蘇打粉，pH值約為8.1，可用來當成烘焙、清 蔬果及碗盤；而工業用的洗滌小蘇打粉，pH值為11，因為鹼性較高，直接接觸皮膚會造成刺激，所以，使用前最好戴上手套及口罩。

小蘇打粉9大妙用



1.做餅乾或麵包等烘焙產品

食用級的小蘇打粉，經常被麵包糕點類的食品，拿來當成膨鬆劑，這是因為烘焙過程中，小蘇打可以釋出二氧化碳，能讓糕點成品變得更蓬鬆、更軟，讓口感更好。

2.清洗蔬果殘留的農藥

小蘇打粉為弱鹼性，常用於食品中和酸性物質，最常見的是農藥，因為農藥通常都是呈酸性，可以藉由小蘇打粉這種鹼性物質，來酸鹼中和，達到去除農藥的目的。不過，陳詩婷提醒，利用小蘇打粉去除農藥固然有用，但還是別忘了使用大量清水沖洗的步驟。

3.居家清潔

可以在500c.c.的溫水中，加入2大匙的小蘇打粉溶解，裝入噴霧容器中，適用於居家各種清潔，像是廚房常存在的油污和水槽的水垢，或是有擦不掉髒污的流理檯、瓦斯爐檯面，甚至是排水口，都可以噴小蘇打水幫助軟化污垢，溶解油污，達到清潔的作用。

另外，家裡各處的清潔，如房間、玄關、地毯、榻榻米、紗窗、窗戶、餐桌、地板等任何有髒污、油垢之處，噴灑小蘇打水後，靜置1分鐘，再用吸水海綿擦拭，都可以達到很棒的清潔效果。

4.清潔燒焦鍋具

燒焦的鍋底最難清了，其實不需要用力刷，當鍋底焦黑或是電鍋鍋身泛黃，可以倒一些食用的小蘇打粉在鍋內，放入一些水，混和略為濃稠，用小火煮沸，或是將電鍋按壓加熱，熄火靜置一夜後，就可以很輕易的刷洗乾淨，不需要用什麼力氣。

5.天然除濕劑

小蘇打粉有很強的吸濕性，空氣中可以吸收水分結成硬塊，建議購買工業用的小蘇打粉即可，作法是將小蘇打粉裝在

罐子裡，蓋上透氣的布，放在房間角落、衣櫃下方、廚房櫃子、冰箱等容易潮濕的地方，吸收家裡的濕氣；而且結成塊的小蘇打粉不要丟棄，仍有利用價值，可以用來擦地等打掃清潔之用。

6.去除陳年油污

陳年油污最難清，使用多強效的清潔劑也很難清乾淨，其實只需要在油污處撒上小蘇打粉後，再噴灑白醋水在小蘇打粉上，靜置5～10分鐘，可以看到小蘇打醋水慢慢溶解掉油污，接著拿抹布擦拭，就可以毫不費力地去除陳年的油污。

7.廁所髒污

若遇到馬桶陳年髒污，可以使用小蘇打粉均勻撒在馬桶上，再噴上白醋，靜待10～15分鐘，最後使用長柄刷去除污垢，用水沖洗即可乾淨；而使用小蘇打白醋水清洗廁所的磁磚，還具有防霉的作用。

8.洗衣服 衣服是不是越洗越黃？其實在洗衣機中浸泡衣服時，除了加入洗衣精外，還可以加點小蘇打粉，能夠幫助衣物的潔白，而且也可以讓顏色比較鮮豔不退色。另外，有臭味的襪子、汗衫等衣物，加入小蘇打粉一起清洗，還可以去除汗臭味，讓洗好的衣服比較清爽。

洗衣槽的清潔用小蘇打也很有效。建議每一個月做一次洗衣槽的清潔，一次加入一小包的小蘇打粉，洗衣槽滿水後，啟動洗衣機攪動功能5分鐘，關掉靜置一夜，隔天會發現髒污一一浮現，最後按照正常的洗衣程序清洗即可。

9.去除鞋臭

可以將少許的小蘇打粉撒在鞋子裡，因為小蘇打粉不僅可以除臭，還可以除濕，尤其是撒在常穿、容易有異味的靴子、運動鞋等鞋子裡，可以讓鞋子比較乾爽，也比較不會有香港腳。

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不可不知！使用小蘇打粉2禁忌



小蘇打粉在烹飪跟清潔上有其妙用，雖然它屬於比較天然的物質，但陳詩婷提醒，因為小蘇打粉為鹼性，性質為粉末狀，建議使用時應該遵守以下2項原則：

使用戴上口罩及手套：雖然小蘇打粉標榜天然，但因為其為鹼性，工業用小蘇打粉又更鹼，建議平時使用小蘇打粉清潔時，應該戴上手套及口罩，避免刺激手跟呼吸道，而且最好在通風處使用。

徹底溶解：若使用鹼性小蘇打粉清潔衣物，必須將小蘇打粉徹底溶解，若沒有溶解，可能造成小蘇打粉殘留在衣物纖維中，長期可能影響衣物壽命，嚴重會造成皮膚過敏發炎（因為皮膚為弱酸性）。

烹調用小蘇打粉，如何正確食用？



你應該要買的是食用級的小蘇打粉才行，在產品外觀上很好辨認，英文寫的是「baking soda」。我們一般用小蘇打粉烹飪，多是用於烘焙或是軟化肉質。烘焙使用小蘇打粉是為了取代發粉，達到麵包或饅頭蓬鬆的效果，一般而言，若使用小蘇打粉膨發烘焙品，用量只需發粉的1／2～1／4即可。

若用來當成肉類軟化的工具，其實也只要一點點，過量會有吃肥皂的感覺，不過，陳詩婷建議，若只是要讓肉質軟嫩，適當敲打肉就可以了，若真的貪圖方便，可以與鳳梨或木瓜一起烹煮，或是用蛋白、太白粉裹在肉上，保持肉類的水分，效果跟小蘇打差不多，而且不會有小蘇打粉的怪味。

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