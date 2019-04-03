板機指好痛 該不該動手術來改善？

【文／林嬪嬙 諮詢專家／亞東醫院骨科部手外科主任 陳勇璋】

出現板機指症狀，應熱敷、多讓手指休息、進行超音波、蠟療等復健治療，若未能改善，可局部注射類固醇，來緩解發炎並使消腫，假如疼痛得很厲害，針劑效果的維持時間會縮短，還是會建議接受手術治療。

手指卡卡會腫痛，甚至一彎曲就伸不直，這可能就是「板機指」，初期板機指可能只是痛，休息便能緩解，如果吃藥、復健、打針都難改善，嚴重影響生活和工作時，應該考慮手術治療，才能一勞永逸，免除板機指帶來的不適及困擾。

手指卡卡、彎曲喀喀響，小心得了板機指



板機指的正式學名是「手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎」，亞東醫院骨科部手外科主任陳勇璋表示，手部肌腱在正常情況下可以隨意彎曲、伸直，有幾個環狀結構負責約束肌腱的活動，如果使用過度，不斷磨擦而導致環狀結構容易軟骨纖維化增厚，阻礙到肌腱活動而影響手指彎曲的動作，就會產生板機指的症狀。

早期板機指，以疼痛為主要表現，有些病患會在掌心遠端皺褶附近摸到隆起物，較嚴重的狀況，是在手指彎曲時會感覺有東西卡住無法伸直，需要較用力才能將手指打開，更嚴重的狀況是無法自己主動伸直，必須用另一隻手扳開拉直。將彎曲的手指扳回來時，常感受到「喀喀」的聲音，就像扣板機一樣，所以俗稱板機指（Trigger finger）。通常早上剛起床症狀較厲害，常需要用另一手協助伸直，活動後會得到緩解。

廚師、美容美髮業、電腦族，是高危險群



板機指發生原因，至今無明確答案，不過多認為和過度使用有關，從事美容美髮業、廚師等，長時間頻繁使用手部的族群較為常見，而上班族如果長時間打電腦也容易發生，此外，糖尿病、類風濕疾病患者也是高危險群。板機指的發生率女性比男性多，確切原因不明，可能與荷爾蒙或是生活習慣有關。年齡層以40、50歲較常見，20幾歲很少，小孩也可能發生板機指，但是，屬於結構上的問題造成，跟成人狀況不同。

板機指較常發生在大拇指、中指、無名指，不見得只出現在一隻手指，門診常有病患同時出現在多隻手指的案例，而且不只限於慣用手，左右手都有的情形也不少。

復健、打針效果不佳，可手術治療



出現板機指症狀，可掛復健科或骨科，如果症狀屬於輕微，建議從生活習慣做調整，包括熱敷，多讓手指休息，避免手指頻繁彎曲、抓握及過度使用；也可以進行超音波、蠟療等復健治療，同時配戴護具，強迫患處休息，必要時由醫師開給消炎止痛藥。

上述方法仍未改善，可考慮局部注射類固醇，以緩解發炎並使消腫，但效果如何，要看板機指的嚴重程度，通常能維持3～6個月，假如疼痛得很厲害，針劑效果的維持時間會縮短，還是會建議接受手術治療。

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手術後再發機率低



手術原理是將環狀結構打開使它放鬆，手指活動時就不會卡住，如果經手術治療能使肌腱完全放鬆，幾乎不會再復發，治癒機率很高。手術可分成傳統手術以及微創手術：

◎傳統手術：需麻醉，將環狀結構打開，傷口約一公分，傳統方式有傷口，所以相對於微創手術，有較高術後感染風險以及疼痛感，但完整看到肌腱及環狀結構，進行手術會比較安全，傷到肌腱機率低，也可以完整放鬆肌腱。

◎微創手術：用一般打針的針頭把環狀結構切斷，但因為無法直視，有可能無法完全切斷，而使板機指再發作，不過用針挑，手術傷口極小，免縫合、免拆線，恢復比較快，很多因工作關係沒太多時間休養的患者，會選擇微創手術。挑的好當然沒問題，但也有可能發生針沒挑好，傷到肌腱或週邊神經的情形，所以，選擇技術熟練、經驗豐富的專科醫師很重要。

其他常見的併發症，有神經傷害、環狀結構過度放鬆等，神經傷害比較常發生在拇指，因為拇指感覺神經經過肌腱前方不遠處，如果用微創針挑的方式，很容易傷到這條神經，所以拇指不建議使用微創手術。環狀結構過度放鬆可能會讓肌腱偏離原本的路徑，手指彎曲會有肌腱浮起的狀況，會導致手指活動不良。

術後手指多活動，以免造成沾黏



陳勇璋表示，手術後除了留意傷口的照顧之外，較擔心的是發生手術部位沾黏情形，有些病患在手術後非常怕痛、或是非常留意傷口擔心癒合不好，術後該手完全不動，導致肌腱沾黏，因此，醫生會提醒板機指患者手術後，手部一定要適度做些活動，護理人員會教導怎麼做，千萬不能因為怕痛都不敢動，否則一旦沾黏，恐怕無法完全伸直，嚴重沾黏可能還要再進行復健幫助改善。有些症狀較嚴重的患者，術前就有手指關節攣縮的問題，這部分也要積極復健來改善手指活動。

如果能在早期做好自我照護，就能降低惡化的風險，最重要還是減少手部的過度使用，但很多人因工作關係，幾乎無法做到少動這件事，尤其美髮業，建議常戴護具以減少傷害，平時也可以適度按摩、熱敷，做些伸展動作，例如將五根手指往後扳，或讓手指張開伸展。

板機指是很常見的疾病，假如反覆發作卻一直不處理，接受手術的機會會增加，因此，只要出現疼痛或手指卡住，就應該看醫生，尋求最好的治療。

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