擊退過勞肥4要點

【文／鍾碧芳 諮詢專家／國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科主治醫師 黃莉棋】

導致肥胖的原因很多，但鮮少人知道，原來工作忙碌、壓力大，也會讓代謝紊亂，進而引發肥胖。

國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃莉棋指出，長期處於壓力狀態下，會影響腎上腺素分泌的改變，同時也會令壓力荷爾蒙節律失調，促使食慾變好，脂肪囤積，進而造成體重增加。

工作壓力大，容易過勞肥



尤其上班族因為作息不正常，間接也會導致飲食不均衡，無論是晚吃、吃的食物比例不對、不定時定量或者暴飲暴食等，都容易讓體內內分泌與代謝紊亂，形成肥胖問題。

面對工作壓力時，很多上班族一忙起來會忘了定時吃飯，等到忙完後，休息時間或下班時刻就與同事吃大餐，回到家後，因為累而不想動，癱在沙發上滑手機、看電視，不知不覺就囤積了過多的熱量，因而體重與體脂肪就越來越高。

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泡芙族對健康傷害更大



黃莉棋說，壓力型肥胖會也會造成內分泌的紊亂，因此，導致飲食不正常，可說是一種惡性循環，臨床上最常見的族群包括學生、上班族等，「這群人有時外表看來不胖，但脂肪都累積在小腹、腰圍或下半身，一測體脂肪大都超標，內臟脂肪也高，就是俗稱的『泡芙族』。」

一般來說，屬於代謝症候群的年輕型壓力型肥胖，外觀上可能看不出肥胖的狀態，但從健檢報告中，可能多半已出現有輕度脂肪肝、空腹血糖異常、膽固醇過高等問題。

肥胖對健康造成的危害大，不只容易引發心血管疾病，癌症、糖尿病、中風等疾病，「壓力型肥胖比單純的肥胖來得更危險，通常高血脂症、脂肪肝的比例也偏高。」黃莉棋說，如果造成肥胖原因是壓力，一般來說，只要壓力因素消除，確實可以慢慢恢復，但仍需遵循正常的飲食與作息，才能瘦得更快。

怕只怕很多人是因為情緒或工作上的壓力，卻拿飲食來紓壓，反而造成反效果，門診中確實常見有些人在壓力大時，選擇吃美食紓壓，但回到家看到體重計上的數字，心情又差、壓力又大，如此會惡性循環、沒完沒了。

4紓壓方式避免壓力胖



方式1

戒吃甜食、油炸物

黃莉棋提醒，有一遇到壓力就大吃大喝習慣的人，更要避免在辦公環境或居家環境擺放太多的零食甜點等，尤其要戒掉飯後一杯含糖飲料的習慣，「遇到壓力大時，也儘量不要選擇吃油炸物或甜食。」

方式2

遵循運動333原則

運動能消耗體內多餘的熱量，也能促進新陳代謝，如果減重要有效果，可遵循運動「333」原則，每週運動3次、每次30分鐘，心跳要達130下，「但如果真的因為工作忙碌沒時間抽空運動，平日就要增加走路與活動的機會與時間，即使每次只有5分鐘，一整天累積下來就會有幫助。」

方式3

飲食正常、定時定量

黃莉棋說，「飲食正常是重要關鍵」，三餐正常、定時定量，或採取少量多餐等，才是健康之道，千萬不要只吃一餐或兩餐。

方式4

保持情緒愉快、作息正常

保持情緒愉快、作息正常，並培養正當的紓壓方式，如看書、聽音樂、找人聊天等，都是很好的方法。更重要的是，根本的壓力問題要先解決，如果改變生活作息或飲食方式仍然無法達到理想體重時，建議尋求專業減重醫師諮詢。

【請見《 常春月刊 》433期；訂閱 常春月刊電子雜誌 】