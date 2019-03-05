變厚、變黑、變白…指甲常斷裂 健康拉警報

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【文／蘇逸晴、諮詢專家／中醫師 辛重毅】

健康的指甲應該長什麼樣子呢？中醫師辛重毅表示，人類的指甲和眼睛、舌頭、皮膚一樣，會隨著身體健康狀況和年齡，呈現出不同的外觀，透過這些外在部分的望診，或多或少都能看出身體的健康狀況。

一般來說，正常的指甲應該是透明無色，且顯現出健康甲床的粉紅色，由於指甲本身是透明的，而平常所看到的顏色是甲床血液的顏色，當甲床的血流出現變化時，就會反映在指甲的顏色上。

健康指甲呈紅潤粉色



健康的指甲底色應呈現紅潤的粉紅色、表面有光澤，厚度均勻且壓起來有彈性、不易斷裂，表面沒有龜裂、凹洞或者特殊顏色的紋路，如果指甲有特殊紋路，例如變厚、變黑、變白，甚至出現凹洞，要小心，可能是身體健康狀況不佳，或是疾病的警訊。

當指甲發生斷裂問題時，總是會馬上聯想到是不是身體缺鈣？辛重毅解釋，指甲斷裂的原因主要可簡單分為外力撞擊或者營養不良兩大因素。撞擊瞬間就斷裂，且斷面比較平整的，大多是因為外力造成；若是營養不良或某些疾病導致的，指甲多半會分層細碎地斷裂。

指甲斷裂3原因



和指甲斷裂有關的營養素缺乏主要有以下三種：

◎貧血：例如缺鐵性貧血，貧血會讓指甲甲床的血液供應不足，指甲也會比較容易斷裂或者變薄或凹陷。

◎生物素不足：生物素可以促進指甲的硬度和韌性，當缺乏生物素時，指甲就容易碎裂；許多食物例如蛋黃、牛奶、豬肝、啤酒酵母、麥芽、花生、深綠色蔬菜⋯⋯等，都含有豐富的生物素，只要正常均衡飲食，不太容易發生生物素缺乏的情形。

◎蛋白質缺乏：在台灣除了極少數純素的茹素者，因缺乏補充植物性蛋白質，或是特殊疾病患者、過度減肥的人以外，因為蛋白質缺乏而造成指甲易斷裂的案例非常少見。

指甲3特性透漏身體玄機



除了指甲斷裂之外，指甲出現哪些狀況，也代表身體健康出問題呢？指甲和身體健康的關係，可以從指甲的幾個特性來看：

◎指甲的紋路：指甲表面的的縱向條紋，大多是正常老化現象，但是，如果有明顯的橫條紋（Beau's lines），可能表示曾發生重大疾病或經歷過手術，因而導致指甲的生長有短暫停頓的現象。

◎指甲的形狀：一般指甲的形狀應該是越靠近指尖越細，但是有某些特殊狀況卻可能相反，越靠近指尖的部分越寬大，這就是所謂的「杵狀甲」，「杵狀甲」一般可能與心肺疾病或心肺衰竭等疾病有關。

再來還有所謂的「匙狀甲」，一般指甲是兩側應向下凹進甲床內，而匙狀甲卻是指甲兩側反而往上翹，匙狀甲一般可能與貧血有關，例如是缺鐵性貧血或其他貧血問題；如果是指甲中間出現凹陷，則可能和營養不良有關。

◎指甲的顏色：正常指甲應該是透明無色，而顯現出健康甲床的粉紅色，如果有出現特別顏色的話，通常與某些疾病有關，例如指甲顏色蒼白有光澤，可能和貧血有關，如果是灰白色而沒光澤，則可能是黴菌感染引起的灰指甲。指甲呈現黃色的話，則可能和黃疸或者過度食用含黃色色素的食物，例如胡蘿蔔或木瓜等食物；如果指甲出現黑色條紋，則必須鑑別是否有黑色素細胞癌病變。

保持指甲健康3方法



◎想要有健康的指甲，最重要的根本就是要有健康的身體，飲食營養均衡，血液就會循環順暢，就能讓指甲甲床的營養供應充分，自然會有健康的指甲。

◎指甲雖然不是活細胞，但是要讓指甲看起來紅潤光澤，仍然需要基本的保養，不要讓指甲長時間接觸清潔劑、化學藥劑或者頻繁變化溫度的環境，就是最基本的保養方式。

◎指甲健康也需要搭配健康漂亮的手指和肌膚，才能夠相得益彰，看起來也更賞心悅目，因此，手指和肌膚的保養也很重要。