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陽痿、肌肉萎縮…荷爾蒙失調 男性也可能發生

2019-03-05 16:34常春月刊

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【文／林嬪嬙】

【諮詢專家／賴宗炫　國泰綜合醫院生殖醫學中心主任】

我們經常聽到某某人有「荷爾蒙失調」的問題，身體很多症狀都與荷爾蒙失調相關，但是，為什麼荷爾蒙會失調呢？一般的刻板印象，荷爾蒙的問題多發生於高齡女性身上，難道男性就沒有荷爾蒙的問題嗎？

國泰綜合醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，荷爾蒙是體內細胞活化的催化素，以車子為例，若汽油是食物，那麼潤滑油就相當於荷爾蒙，能有效帶動並使車輛開得更順暢，因此，荷爾蒙扮演著維持身體機能的重要角色。

荷爾蒙失調並非女性專有

荷爾蒙失調原因很複雜，可能牽涉到疾病問題、營養失調或受到環境毒素影響，也可能與藥物、感染有關，或生活作息失衡（例如日夜顛倒），也有一部分因為個人體質、基因遺傳等因素造成。一旦全身性機能失衡久了，容易導致器官疾病，例如：甲狀腺疾病（出現凸眼症、水腫）、糖尿病、腦垂體出現腫瘤（泌乳症）等，甚至引發癌症。

荷爾蒙失調並非女性才有的困擾，男性也可能發生。男性方面，例如雄性荷爾蒙不足可能不易勃起，或睪丸造精功能受影響，也可能引發肌肉萎縮問題。

女性部分，例如濾泡刺激素、雌激素、黃體素的分泌能讓月經週期穩定，並促進排卵，一旦異常，恐影響生殖功能。缺雌激素會有更年期問題，卵巢容易早衰；缺黃體素，經期恐會縮短，孕期中如果胎盤黃體素分泌不夠，將增加流產、早產風險，甚至與高危險妊娠，包括妊娠高血壓、糖尿病等都有關。如果是泌乳激素過高，在非哺乳期會分泌乳汁，對乳房造成刺激，時間久了可能引發乳房病變。

不只生理，心理也會因此受影響，例如久病不癒造成憂鬱；不孕導致恐慌、夫妻

失和等。

荷爾蒙有無失調，這些線索能察覺

荷爾蒙失調會有一些線索可讓自己警覺，包括：

◎脖子變粗或是有腫塊。

◎血壓突然上升、睡不好。

◎男性不舉。

◎女性月經週期變長或不規則、月經量減少，甚至月經不來。

◎肥胖、身體毛變多、皮膚變黑，有可能荷爾蒙引起多囊性卵巢症或腎上腺腫瘤。

◎非哺乳期乳頭有分泌物。

◎陰道有異常分泌物。

◎出現燥熱，熱潮紅、失眠、頭痛、脾氣變差。

此外，也要注意荷爾蒙失調很多是非專一性症狀，例如最近覺得累、沒精神、難入睡、半夜醒來睡不著，或注意力不集中，突然手抖（可能甲狀腺亢進）等。

賴宗炫也強調，每個年紀都有需要特別注意的事項，像是兒童身高發展異常、變胖，尤其國小階段身高特別矮小，就要懷疑生長激素問題，可抽血檢查、測骨齡，確定缺乏時，應考慮打生長激素；女童要觀察是否性早熟，如果有，可以打促性腺激素釋放素作用劑（GnRH–agonist），抑制月經過早出現，避免身高發展提早結束。

成年女性要多注意月經週期，超過35天或少於21天最好就醫檢查。結婚一年以上未避孕卻一直沒懷孕，要擔心是否是荷爾蒙問題而導致不孕。

這樣做，降低荷爾蒙失調機會

生活該遵循哪些原則，才能降低荷爾蒙失調機會？

◎飲食均衡不偏食。

◎養成運動習慣，讓細胞代謝率維持良好，荷爾蒙較不會出狀況。

◎睡眠要正常，現代人手機不離手，熬夜上網也會影響荷爾蒙分泌。

◎留意工作環境是否有污染問題，出門要做好防備，例如機車族務必戴口罩，居家使用空氣清淨機等。

◎別亂吃補品和來路不明的保健食品，有些加了人工或動物性荷爾蒙，很可能造成負面影響。

◎避免亂服藥，例如含類固醇藥物可能干擾荷爾蒙，中草藥也不可自行使用，都要經醫師診斷再服用。

自行補充荷爾蒙，小心造成反效果

荷爾蒙的補充一定要由醫生評估，有些女性為了抗老，選擇打胎盤素、雌激素或黃體素，要知道荷爾蒙是一刀兩刃，不當使用反而加速老化，甚至因過度刺激引發腫瘤，如果取自豬、牛、羊胎盤，還要擔心感染的風險。

很多天然食物含荷爾蒙，例如黃豆、大豆含大豆異黃酮，其結構類似女性荷爾蒙，但需大量且長期食用才有幫助，最好還是飲食均衡，建議可採取地中海飲食，多蔬果、少肉類、少油炸，對平衡荷爾蒙有不錯效果。

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常春月刊

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