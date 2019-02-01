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預防腦中風 該怎麼做？

2019-02-01 14:31常春月刊

【文／蘇湘雲】

根據衛生福利部106年10大死因統計數據顯示，在國人10大死因中，腦血管疾病排名第4名，奪走了11,755條生命，代表平均每44分鐘，就有1人因腦中風失去生命，且男性比女性多。

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腦中風屬於急重症，一個人出現腦中風，意味著腦血管血流受阻礙，當大腦血液供應不足，就會缺氧，時間一長，大腦功能會受到破壞，嚴重就會致命，即使救回一命，也可能留下失智、失能或癱瘓等後遺症，腦中風已是台灣成年人失能的最主要原因。

中風發生，往往令人措手不及

中風往往來得令人措手不及。發生中風最可怕的地方在於，家中有人中風，家庭與整體社會、醫療體系就得付出沉重代價，因中風造成失能的患者，每5人會有1人癱瘓、長期臥床，有一半的人失去獨立生活能力，需要他人照顧，而10名中風患者中，有7人從此無法回到原來工作崗位。

台灣腦中風病友協會秘書長、衛生福利部雙和醫院神經內科主治醫師陳龍指出，腦中風分為「缺血性腦中風」與「出血性腦中風」兩種，缺血性腦中風是指大腦血管梗塞，俗稱「腦梗塞」；出血性腦中風則是腦血管破裂造成，又稱為「腦出血」。

台灣8成腦中風患者為缺血性腦中風，出血性腦中風則大約占2成。年齡大、血管硬化沒彈性的人，或者有高血壓、高血糖、高血脂等三高問題、代謝性疾病的人、心房纖維顫動患者、體重過重與抽菸的人等，都是易發生腦中風的高危險群。

壓力、熬夜，年輕中風患者增加

雖然年齡越大，中風機率越高，臨床上，陳龍卻發現，50歲以下年輕中風患者人數似乎有增加趨勢，深入詢問才知道，許多年輕中風患者肩負很大壓力，或常熬夜、常暴飲暴食、生活作息不穩定，有些人本身有高血壓卻渾然不知，等發生中風，為時已晚，因為許多年輕、中壯年中風患者是家庭重要經濟支柱，一旦中風，對家庭經濟衝擊更大。

中壯年或年輕人中風，有時也是遺傳造成，像部分自體免疫疾病、遺傳疾病，也都會增加腦中風機率，像罕見疾病「法布瑞氏症」患者，可能在30、40歲就有心血管問題，或突然中風。

忽略小細節，可能後悔莫及

陳龍也觀察到，很多民眾雖然會定期接受健康檢查，但血壓等數值出現了紅字，卻置之不理，以為只要超標一點點沒關係，加上血壓高不痛不癢，很容易讓人掉以輕心，放任不管的結果，就是中風發生，後悔莫及。

此外，小中風所造成的風險，也常被民眾忽略。陳龍解釋，小中風指的是「暫時性腦缺血」，症狀與中風一樣，包括手沒力、肢體無力、暈眩、口齒不清，只不過症狀是暫時發生，會在24小時內消失。

出現小中風症狀，表示大腦可能有小血管塞住，但多數人不太感覺像中風，常以為是太過勞累導致，而輕忽嚴重性，接受大腦磁振造影，才會發現大腦許多小血管阻塞。當出現中風，往後再次發生中風的機率，便增加9倍之多。

中風急診，須接受哪些檢查？

民眾出現中風急診時，除了問診，醫師會詢問個人病史、家族病史，並會安排抽血、電腦斷層掃描等，初步判斷有無三高問題、自體免疫疾病，並了解是出血性腦中風或缺血性腦中風，才能根據診斷結果擬定治療策略。

必要時，醫師也會安排血管攝影、顱內血管超音波、腦部核磁共振攝影等檢查，若醫師懷疑腦中風是心房顫動等心臟問題造成，之後也會讓患者接受經食道心臟超音波、24小時心電圖等檢查，找出血栓發生原因。

治療腦中風，越快越好！

治療方面，若是出血性腦中風，醫療團隊會依血塊大小、位置，評估採取保守治療或需要進行外科手術取出血塊。如果是缺血性中風，就得盡快在3小時內進行「靜脈血栓溶解術」，將血管打通，效果最為理想。多數大醫院醫療團隊也可以運用「經動脈機械取栓術」，多爭取黃金治療時間。

「靜脈血栓溶解術」必須在中風3小時內執行，否則血栓溶解劑可能讓出血風險大增。而「經動脈機械取栓術」在腦中風發生6～8小時內都能進行，治療方式是運用微創腦血管導管技術取出血栓，醫療團隊將導管導引至血栓栓塞處，再以支架把血栓抓住、拉出，或像吸塵器般直接吸出血栓，血管很快便能恢復通暢。

預防腦中風7要點

「預防勝於治療」，如何才能預防腦中風發生？美國哈佛大學醫學院神經學副教授、美國麻州綜合醫院急性中風中心副主任娜塔莉雅‧羅斯特（Natalia Rost）提出以下「預防中風7要點」：

1降血壓。

2減重。

3規律運動。

4如果有飲酒習慣要適可而止。

5若罹患心房顫動，必須積極治療、按醫囑用藥。

6糖尿病患者要好好控制血糖。

7戒菸。

陳龍也提醒，生活壓力要調適、不要熬夜，作息盡量規律，也是預防中風重要關鍵。台灣腦中風學會則建議，民眾想預防腦中風，應定期接受健康檢查，並且慢性病要好好治療、控制體重、控制飲食及規律運動。

三高問題，務必要嚴格控制

高血壓與腦中風息息相關，陳龍強調，規律測量血壓，就能及早發現異常、盡快控制血壓。高血壓患者一定要每天量血壓，一天至少早、晚量一次血壓，也建議一般民眾多留意自身血壓變化。正常血壓值為收縮壓小於120mmHg（毫米‧汞柱），舒張壓則要小於80mmHg（毫米‧汞柱），至於有心血管疾病、三高、曾中風或小中風患者等中風高風險族群，血壓標準可能更嚴格。

其他數值如糖化血色素，建議控制在7以下，低密度脂蛋白（LDL-低密度脂蛋白）控制在100mg/dL以下，以幫助維持腦血管健康。

民眾在日常生活保健上，也要多注意一些細節。台灣腦中風學會提醒，低溫或室內外溫差大容易引起血管強烈收縮、血壓上升，因此，天氣變冷時要多注意保暖，特別是年長者，更要做好保暖工作。平常也要補充足夠水分，並攝取大量纖維質，避免便秘。洗澡應採用淋浴，水溫約在40℃。女性若患有慢性疾病，最好避免服用口服避孕藥，平常也要多維持情緒穩定。

不同慢性病，飲食各有重點

如何調整飲食，才能減少中風發生機率？亞東紀念醫院營養師吳詠如建議，不同慢性疾病，飲食重點不太一樣，像高血壓患者就要多注意鹽分攝取，糖尿病患者在飲食份量上不要過量，特別是含糖飲料、澱粉類食物、水果都要控制攝取量，高血脂患者則是要多留意脂肪攝取量，且要慎選脂肪種類。

吳詠如分析，攝取過多飽和脂肪、反式脂肪，都容易傷害全身血管健康，也會增加肥胖風險，這些因素都與腦中風有關。一般人想到飽和脂肪，多半想到動物性脂肪，很多人卻忽略像棕櫚油、椰子油都屬於飽和脂肪，許多糕餅食物都添加這兩種油脂，攝取過量，就會增加心血管、腦血管負擔。

不管是以橄欖油取代動物性油脂，且以魚類等取代紅肉的地中海飲食，或者對降血壓有幫助的「得舒飲食」（DASH）都有一個共同點，就是強調攝取蔬菜、水果的重要性，蔬菜含有豐富的膳食纖維與鎂、鉀等微量元素，對維持血管健康、血壓穩定，很有幫助。

「FAST」臨微不亂，爭取治療時機

衛生福利部國民健康署或台灣腦中風學會正積極推廣，將中風症狀口訣「FAST」（FACE、ARM、SPEECH、TIME），中文化為「臨、微、不、亂」四字，讓民眾更方便記憶、做判斷，一旦發現自己或身邊親友有急性中風症狀，便能盡快就醫，爭取3小時黃金治療時機。

「臨、微、不、亂」是指，「臨」時手腳軟，患者可能感覺單側手腳無力，或單側手腳無法舉起（ARM）。「微」笑也困難：中風發作時，臉部表情常不對稱，或產生嘴角歪斜現象（FACE）。講話「不」清楚：可能口齒不清，或無法正常對話、表達（SPEECH）。別「亂」快送醫：民眾只要發現上述其中一種徵兆，要立刻記錄症狀發作時間，趕快通知119，緊急就醫（TIME）。

台灣腦中風學會所發行的《腦中風防治手冊》建議，發現有人出現疑似中風症狀，要迅速撥打119、不要餵食患者食物，也不要自行給予降血壓藥等藥物，可將患者麻痺那側朝上、側臥，避免嘔吐、嗆到，造成吸入性肺炎。旁人也要隨時觀察患者意識狀況，像有無意識與呼吸、心跳、血壓變化，或者上下肢、左右側的運動、感覺狀況等，也都需要列入觀察。此時，也建議解開患者身上緊身衣物，像皮帶、女性內衣、領帶等緊身衣物都要解開，幫助患者呼吸。

自己的健康，自己負責！

「自己要為自己的身體負責！」陳龍強調，雖然腦中風預防、保健知識幾乎都是老生常談，但重點還是在民眾必須謹記在心、切實執行。一發現健檢結果有紅字，就是重要警訊，必須進一步追蹤，找出原因，有時甚至得盡早展開介入、治療，才能發揮健檢功能，也才有機會早一步阻止中風發生。

腦中風徵兆四大口訣

◎「臨」時手腳軟：單側手腳無力，或單側舉不起手腳（ARM）。

◎「微」笑也困難：臉部表情不對稱，或嘴角歪斜（FACE）。

◎講話「不」清楚：口齒不清或無法表達（SPEECH）。

◎別「亂」快送醫：看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119緊急送醫（TIME）。

（資料來源：衛生福利部國民健康署、台灣腦中風學會）

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