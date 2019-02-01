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胸痛、胃食道逆流分不清?!

2019-02-01 14:31常春月刊

【文／徐文媛】

振興醫院心臟內科主治醫師黃文彬表示，胸痛常令人擔心是心臟出問題的警訊，其實門診主訴胸痛的病人中，真正與心臟問題有關的不到1/3；敏盛醫院心臟內科主治醫師陳念中也指出，引發胸痛的常見因素包括胃食道逆流、胸壁肌肉神經痛、自律神經失調、肺部疾病等。

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胸痛要先找心臟專科醫師

目前有許多檢查可準確診斷造成胸痛的病因，像上述林先生看似典型的心因性胸痛，最終還是找到由胃食道逆流造成的的病因。黃文彬強調，雖然胃食道逆流是非心因性胸痛常見的病因，但務必先尋求心臟專科醫師來排除有致命危機的心臟問題，再去服用胃食道逆流藥品。

治療胃食道逆流藥品

回到林先生的胸痛，在確定與胃食道逆流有關、且對症治療後，症狀即獲得大幅改善。陳念中表示，目前治療胃食道逆流有多種藥物選擇，包括酸鹼中和的制酸劑、抑制胃酸分泌的第二型組織胺受體拮抗劑（H2-blocker）、氫離子幫浦抑制劑（PPI）、抗逆流制劑與胃黏膜保護劑等。其中除了藻膠酸是抗逆流制劑與胃黏膜保護劑之外，大部分藥品是抑制胃酸分泌或是中和胃酸的作用。

黃文彬提醒，胃酸也是人體的健康防線，有助消滅飲食中的細菌，保護腸胃道，長期抑制胃酸分泌，可能會造成腸胃道保護力下降，增加感染風險，根據國衛院一份針對2000～2010年健保資料庫約7萬多人的研究顯示，一年內口服PPI會比一般人增加5.39倍慢性感染風險，服用H2 blocker則增加1.84倍。另外，陳念中也指出，心臟科醫師會顧慮PPI因藥物交互作用，減少抗血小板凝集藥物的效果，可能增加栓塞風險。

藻膠酸 ─ 物理性抵抗逆流、保護消化道黏膜

藻膠酸來自褐藻（昆布）萃取，能形成一層泡沬隔絕胃酸刺激、保護食道壁，效果快速又沒有顯著副作用的天然藻膠酸，病患接受度很高，曾有胃食道逆流困擾的陳念中，也會隨身備用藻膠酸，必要時緩解不適症狀。

從高中時期就有輕微症狀的陳念中，在升主治醫師後，因工作量大，中餐常延到1、2點才吃，親身試用藻膠酸後感覺效果的確不錯，因為錠劑顆粒較大，若老人家擔心不易嚼服，會建議處方時請藥局磨粉，或選擇液體劑型的藻膠酸方便飲用。

黃文彬亦說明，除了藥物治療之外，飲食及生活習慣的調整，更是胃食道逆流的治療重點，應該要作息正常、避免熬夜、吃飽後1～2小時內不要躺臥、定時定量、不暴飲暴食，避免高油脂飲食、吃辛辣刺激的食物，除了藥物控制以外，不妨試試努力調整生活習慣，還能讓自己更健康。

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常春月刊

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