小心奪命！感冒流感勿輕忽

【文／黃筱珮】

每年農曆春節假期開始，一般感冒、流行性感冒會達到流行的高峰！根據統計，幾乎每個人每年都會感冒2至4次，面對感冒、流感等呼吸道疾病，千萬不可輕忽，要提前做好呼吸道、肺部的保健，以免小感冒轉變為致命的大毛病。一旦症狀變得更為嚴重或是併發重症，務必趕快就醫，以免延誤治療。

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醫生，我咳嗽、流鼻水，是感冒了，還是中了流感？」在流感流行的冬春之際，經常有病人詢問這個問題，究竟流感與感冒有什麼不同？

流感V.S.普通感冒



在流感流行季，只要一出現感冒症狀，難免擔心自己是不是「中鏢」？事實上，一般的感冒與流感是完全不同的兩回事，感冒的致病原是多達數百種的不同病毒，流感則是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病。

台大新竹醫院胸腔內科主治醫師劉家榮表示，和一般感冒相比，流感容易出現明顯的頭痛、發熱、倦怠、肌肉酸痛等症狀，通常症狀發作較突然，痊癒所需時間比一般感冒長，約需１至2週，甚至數週才能完全恢復，而且容易引發併發症，嚴重者可能導致死亡。

普通感冒 3天自癒 發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛



「普通感冒」（Common cold）正式名稱為「急性鼻咽炎」，會造成感冒的病毒多達100、200種，常見的有鼻病毒、呼吸道融合病毒、副黏液病毒、冠狀病毒、腺病毒、克沙奇腸道病毒等。常會出現輕微發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛等症狀，病程大約3天，症狀較輕微。

不論感冒有沒有接受藥物治療，大多數都會慢慢好起來，自癒性高，少有併發症。如果覺得症狀並不特別嚴重，在家多喝開水、多休息即可；不過，若症狀嚴重久未好轉，不可輕忽，還是要就醫治療。

流行性感冒 重症死亡率20% 高燒、咽喉痛、全身酸痛、疲倦、噁心嘔吐



流行性感冒（Influenza）簡稱「流感」，是由流感病毒引起，好發於每年10月到隔年3月，有A、B、C等三大型流感病毒，其中以A、B兩型最多。A型病毒容易發生變異，併發症比較嚴重，會引發大流行。

臨床上，7～8成以上的流感病患會高燒至39、40℃，有咽喉紅腫熱痛、全身酸痛、疲倦、噁心嘔吐等症狀，常持續1週以上。較易併發肺炎、腦膜炎、心肌炎等嚴重併發症，一旦併發重症，死亡率高達20%。如果有類流感的症狀，應該儘早就醫。

遠離流感，要戴口罩、多洗手



流感的傳染途徑包括飛沫傳染和接觸傳染，可於人潮擁擠處快速傳播，也容易隨著旅遊及經貿、社交等活動，加速疾病散播。劉家榮表示，每年12月至3月是流感流行的高峰，特別是農曆春節前後，返鄉人潮南來北往，疫情可能隨著感染者的活動而擴散至各處，出入公共場合，要記得戴口罩、多洗手，避免被傳染。

劉家榮呼籲，流感病程演變快速，有流感症狀出現時，應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。一旦出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，應該儘速至大醫院就醫，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險。

預防流感，接種疫苗最有效



預防流感，可以藉由接種疫苗達到一定保護力，我國疾管署使用的疫苗，是依世界衛生組織（WHO）每年對北半球建議更新的病毒株組成，其保護效力與國際各國狀況相同。我國使用的三價疫苗包含3種不活化病毒，即2種A型（H1N1及H3N2）、1種B型。

劉家榮表示，當流感疫苗與當年流行的病毒株型別吻合時，施打疫苗約有7至8成的保護力，施打疫苗後需要2～4週才會產生抗體，所以每年的10～11月是施打流感疫苗的最佳時機。

在診間裡，不乏有病人會詢問「為什麼接種疫苗還會得流感？」劉家榮說，這是因為流感疫苗並不能完全涵蓋所有的流感病毒株，也有可能病人得的是一般感冒，但誤以為是流感。不論如何，接種疫苗是目前預防流感最有效的方式。

得流感，48小時內抗病毒藥物治療



如果感染流感，流感抗病毒藥劑是一種可以治療流感的藥品。目前政府供應使用的流感抗病毒藥劑，包括口服式克流感膠囊、易剋冒膠囊及吸入式瑞樂沙，均為神經胺酸酶抑制劑，可同時治療A及B型流感。另有靜脈注射藥物Rapiacta，可治療病況嚴重致無法口服或吸入藥物的A及B型流感感染患者。

劉家榮表示，根據文獻，抗流感病毒藥物在流感症狀開始後48小時內服用效果最好，所以，當出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛、頭痛等症狀時，應儘速就醫，並依醫師指示服用藥物。通常一個療程為每日投藥2次，連續投藥5日，停藥後即不具預防及治療效果，仍有再次患病而需服藥的可能。

流感常見5大併發症



流感併發重症的機率較高，若是症狀1～2週都未好轉，要小心併發症產生。即便是一般的感冒，久未痊癒也要注意併發症的發生，一旦發生併發症，治療更為棘手，且有一定的死亡率，要特別注意。

■急性鼻竇炎：化膿性鼻涕、高燒

當鼻塞、流鼻涕的鼻炎症狀持續超過10天，甚至症狀更嚴重，出現化膿性的鼻涕，鼻涕又黃又濃，還出現「腥臭味」，並合併39℃高燒，敲鼻竇時會有疼痛的感覺，甚至會有頭痛的情形，就要懷疑是否為「急性鼻竇炎」。

■急性支氣管炎：久咳、濃黃痰、呼吸喘

若感冒久久不癒，且反覆不斷咳嗽，咳嗽時在胸骨後方有刺痛或疼痛的感覺，痰逐漸變成厚重、濃黃，甚至咳出黃綠色的痰，合併發燒及呼吸微喘、喘鳴聲的現象，就要懷疑是否為「急性支氣管炎」，趕快就醫，照X光診斷。

■中耳炎：耳痛、耳朵暫時聽不見

細菌或病毒從連接耳與鼻的耳咽管進入中耳腔，造成耳朵內有阻塞感，受感染的耳朵會有暫時聽不見的情況。除強烈耳痛之外，還可能併有發燒、全身倦怠、頭痛等症狀。

■肺炎：高燒、呼吸急促、乾咳、胸痛、肺浸潤

肺炎是由細菌或病毒引起的急性肺部發炎，常見的症狀，包括高燒、呼吸急促、持續乾咳、深呼吸及咳嗽時會胸痛，痰液可能帶血絲。醫師聽診肺部有異音，胸部X光又有肺浸潤，幾乎就能判斷是肺炎，必須投抗生素治療。

■心肌炎：心跳加快、胸痛、心悸、昏厥、呼吸喘

心肌炎顧名思義為心臟肌肉發炎，臨床症狀多樣且多變化，從沒有任何症狀到猝死都有可能。較常見的症狀，是無其他顯著原因的心跳加快、有腹痛或嘔吐等腸胃道症狀；其他症狀包括胸痛、心悸、昏厥、呼吸喘、發燒、異常心音或心雜音等。急性心肌炎診斷上的困難度很高，有顯著症狀的心肌炎死亡率可達22%，猛爆性心肌炎的死亡率甚至可達50～70%。痊癒後的患者仍需長期追蹤，因為心肌炎後的心臟本身，有可能在未來產生擴張性心肌病變。

肺炎奪命率高！長者死亡率3成



肺炎是國人十大死因第四位，在流感病毒與肺炎鏈球菌活躍的季節，預防流感及肺炎鏈球菌感染對健康造成的危害，最有效的方法，就是接種疫苗。劉家榮表示，肺炎鏈球菌的傳染途徑，可經由人與人之間直接接觸到帶菌的口鼻分泌物，或經由吸入含有此病原菌飛沫傳染。

5歲以下嬰幼兒及65歲以上老年人、無脾症者、HIV感染者、糖尿病人、肝硬化患者、慢性腎衰竭或慢性腎病患者、何杰金氏病患、癌症患者、近期進行器官移植手術患者、植入人工電子耳者、免疫功能缺失及使用類固醇或免疫抑制劑者，均為侵襲性肺炎鏈球菌感染的高危險族群，一旦染病，導致重症和死亡的機率均高。

感染肺炎鏈球菌可能會有高燒，以及感染部位不同而出現不同症狀，常見為咳嗽、氣喘、呼吸困難、胸痛或是頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等症狀，並可能引發肺炎、菌血症、敗血症及腦膜炎等重症。兒童得病後可能出現痙攣、癲癇、智障、聽力障礙等後遺症。

統計顯示，感染肺炎鏈球菌死亡率隨年齡增加而大幅提高，65歲以上長者若感染，死亡率可高達2成5，若併發腦膜炎或敗血症，死亡率更超過3成以上。

施打肺炎鏈球菌，降低感染風險



目前國內核准上市的肺炎鏈球菌疫苗有2大類，分別為13價結合型疫苗（Pneumococcal conjugate vaccine, PCV）及23價多醣體疫苗（Pneumococcal polysaccharide vaccine, PPV），皆為不活化疫苗，可與其他疫苗分開不同部位同時接種。高危險族群都應考慮接種肺炎鏈球菌疫苗，降低感染風險。

如何接種肺炎鏈球菌疫苗？



對於大於或等於 65 歲的成人：

1若以前完全沒有接種過肺炎鏈球菌疫苗，推薦接種肺炎鏈球菌結合疫苗（PCV13）和肺炎鏈球菌多醣疫苗（PPV23），其順序應為先接種（PCV13），間隔一年再接種（PPV23）。

2對於在65歲以後已接種肺炎鏈球菌多醣疫苗（PPV23）的成人，建議間隔一年接續接種肺炎鏈球菌結合疫苗（PCV13）。

3對於在65歲以前已接種肺炎鏈球菌多醣疫苗（PPV23）的成人，建議間隔一年接續接種肺炎球菌結合疫苗（PCV13），並建議在接種肺炎鏈球菌結合疫苗（PCV13）的12個月後，且離上次接種肺炎鏈球菌多醣疫苗（PPV23）5 年後，再接種肺炎球菌多醣疫苗（PPV23）。

對於19歲以上至未滿65歲的成人：

有慢性肺病、心血管疾病、糖尿病、慢性腎病、腎病症候群、慢性肝病（含肝硬化）、酗酒、植入人工耳蝸、腦脊髓液滲漏、免疫缺乏症或功能性或解剖性無脾症、安養機構或醫療機構的長期住民和抽菸等肺炎鏈球菌高風險族群，建議先接種肺炎鏈球菌結合疫苗（PCV13），並間隔 8 週後再接種肺炎鏈球菌多醣疫苗（PPV23）。

（參考資料：台灣肺炎診治指引）

哪些人是流感高危險？



1年滿6個月至18歲者，尤其未滿5歲幼兒為高危險群。

2 50歲以上成人。

3具有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）。

4免疫功能不全者。

5任何孕期之懷孕婦女。

6居住於安養、養護等長期照護機構之受照顧者。

7肥胖者

8醫療照護者。

9與小於5歲幼兒、大於50歲成人或其他流感高危險族群同住或其照顧者，尤其6個月以下嬰兒之接觸者。

(資料來源:疾管署網站)

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