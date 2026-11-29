「2026台北城市盃跆拳道邀請賽」今天於台北體育館展開3天角逐，首日品勢個人、配對賽，在僅有3名外籍選手參賽下，地主留下所有項目獎牌，其中大會代言人之一、華僑高中小將周柔均拿下個人金牌、配對銅牌，在明天啟程前往巴西里約熱內盧世界中等運動會前完成最後調整。

周柔均去年只參加配對賽就摘金，今年與姜建廷搭檔連霸失利僅獲銅牌，但首次亮相個人賽就掄元。她說：「表現還可以，只是配對賽因為練習時間沒那麼多，所以打起來沒那麼順，否則搭檔今天狀態很好，感覺是我有點拖累他。」

由於父親周星輝是跆拳道教練，家中也開設道館，周柔均自幼兒園就開始接觸跆拳道，可謂家學淵源，「大概四、五年級才比較朝向選手發展，直到國中一年級都還是品勢和對打兼顧，後來因為個性，可能算比較規律、也不太擅長對打那種要隨機應變，才改專練品勢，高中開始出成績。」

她說：「而且如果在基本技術之外，速度和力量夠，打起來就很帥！升高中以後也開始在公認品勢外練習自由品勢，希望也能練出來。」

今年周柔均除攜手隊友在世界品勢錦標賽奪得U17團體銀牌，也入選12月1日在巴西里約熱內盧開幕的世界中等學校運動會代表隊，「明天就要飛了，原本也是設定將這個比賽當成世中運前的最後調整，找回現場比賽感覺，效果還不錯，希望能在世中運為自己和台灣打出佳績。」

賽會自2011年創辦至今已建立起國際品牌聲譽，本屆除台灣各縣市外，還有包括美國洛杉磯、達拉斯，墨西哥阿瓜斯卡連特斯、莫雷利亞、庫利亞坎，俄羅斯沃羅涅日，日本東京都、大阪府、愛知縣，佐賀縣，韓國仁川、富川、龍仁、論山，泰國普吉等國際隊伍參賽。

上午開幕典禮各隊共計300名以上選手、隊職員齊聚，台北市體育局局長游竹萍代表東道主致歡迎詞，希望選手們以武會友，並能夠體驗台北市美景、美食；台北市體育總會跆拳道協會理事長李勝陽表示，台北城市盃不僅是競技賽事，更是連結世界橋樑，「希望選手們彼此交流、學習，將友誼延續到賽場之外，讓更多國際友人看見台北的活力和台灣的熱情。」