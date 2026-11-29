Garmin Run今年邁入第五屆並迎來全新里程碑，正式升級為「2026 Garmin Run馬拉松系列賽」，版圖橫跨亞洲及美國共13大城市、號召全球近9萬名跑者參與。台北站今天在大佳河濱公園熱血開跑，今年首度結合跨國跑旅與賽後演唱，不僅集結8國菁英好手同場競速，更邀請2024巴黎奧運男子馬拉松第六名的日本名將赤崎曉首度來台參賽，並由品牌大使高爾宣OSN與PIZZALI領跑開唱，攜手跑者一起「From Zero to Hero」跑出傳奇。

Garmin Run馬拉松系列賽今年全新打造「Garmin Connect 勳章獎牌」，將象徵跑者共通語言的虛擬勳章實體化，為熱血奔跑留下最具份量的專屬印記；同時延續跨年度集點挑戰，鼓勵跑者於全球13城市中蒐集完成任10站賽事，即可解鎖18K鍍金「十城完賽紀念獎牌」的至高榮耀，將每一場全力以赴的汗水，化作閃耀一生的珍貴收藏。

今年Garmin Run台北站特別邀請今年芝加哥馬拉松亞洲第一的日本名將赤崎曉，以台北站作為他個人首場Garmin Run馬拉松系列賽，他在賽前便立下奪冠目標，最終以1小時7分鐘51秒摘下男子組冠軍，一舉刷新Garmin Run台北站賽道紀錄。

首度在台灣賽道奔跑便奪下冠軍的赤崎曉分享說：「在高強度的訓練下，我最重視的就是HRV（心率變異度）、睡眠品質分數、訓練完備程度三項數據，透過Garmin數據化的紀錄，讓我在高強度訓練時能做出最科學的判斷；這次來到台灣參加 Garmin Run，從鳴槍前就能感受到大家對跑步的熱情，沿途觀眾的加油聲也給了我很大的能量。」

賽事結束後的派對更將現場氣氛推向最高潮，特別邀請人氣創作歌手高爾宣OSN與熱血新星PIZZALI出席，不僅親自踏上10K賽道挑戰自我，更成為首位登上Garmin Run賽事舞台熱血開唱的歌手，將大佳河濱公園變成最潮流的賽後嘻哈狂歡派對。

今年也完成鐵人三項的高爾宣OSN說： 「今天是我的第一場Garmin Run，也是第一次跟老婆一起參加路跑活動，天未亮就跟這麼多跑者一起倒數起跑真的很震撼，跑完馬上接著上台，從賽道一路燃燒到舞台的雙重挑戰，是我音樂生涯裡很難忘的體驗。」