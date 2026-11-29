邁入第7屆的台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽，將於12月26日至27日在台北田徑場熱血開戰，今年不僅獲得運動部「台灣品牌國際賽事計畫」支持，參賽規模更創下歷年新高，共吸引台灣、日本、南韓、泰國、新加坡及香港等6國、18支大專與高中勁旅同場競技；主辦人義大醫院院長杜元坤也宣布，今年特別聽取球迷建議，增設「橄欖球體驗區」與「美食市集」，讓賽事從純粹的競技場升級為全民同樂的橄欖球嘉年華。

元坤盃自2020年創辦以來，規模逐年擴大，今年大專公開組與一般組共計14隊參賽，其中挑戰4連霸的日本拓殖大學將面臨去年亞軍南韓延世大學，以及主動升組的去年一般組冠軍泰國朱拉隆功大學強力挑戰；地主台北市立大學、文化大學、台灣體大與台灣師大也蓄勢待發。一般組則有香港浸會大學、新加坡南洋理工大學等海外隊伍加入戰局；高中組今年更首度邀請南韓養正高中來台，與建國中學、八斗高中及觀音高中交流，將國際對抗舞台向下延伸。

談及賽事一路走來的蛻變，杜元坤表示，元坤盃已成功打響國際知名度，日前他赴日交流時，就有不少日本學校主動詢問明年參賽機會。他也透露，過去有觀眾反映「只看比賽有點無聊，沒東西吃也沒人教怎麼玩」，因此今年主辦單位從善如流，特別規劃適合親子同樂的橄欖球體驗區，讓大小朋友從傳球、抱球跑動一路體驗到「達陣」快感，藉此推動基層扎根；場邊也首度引進台灣特色小吃美食區與文創市集，提升觀賽豐富度。

除了場內激戰，今年元坤盃也強化國際專業與文化交流，不僅重磅邀請香港七人制傳奇球星姚錦成、南韓國際裁判徐仁洙來台指導與執法，賽後更將帶領外隊走訪台北101、西門町及夜市感受台灣熱情。

杜元坤也強調，賽事醫療防護團隊規格堪比最高等級，加上為外隊準備五星級飯店規格的「選手村」，期盼結合政府與民間力量，讓世界看見台灣的好客之道與橄欖球實力。