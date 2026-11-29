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網球／「小蠻牛」銳不可擋 率西班牙勇闖台維斯盃決賽
6天前剛奪下個人首座ATP年終賽金盃的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），台維斯盃延續絕佳狀態，面對世界排名32的英國「一哥」費里（Arthur Fery）以6：2、6：1強勢奪勝，助西班牙以點數2：0橫掃英國隊，晉級最終決賽，將和義大利複製去年爭冠戲碼。
第一點的西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar），先以6：2、7：5擊敗諾里（Cameron Norrie），阿爾卡拉斯再接棒奪勝，讓西班牙連兩年叩關決賽。
阿爾卡拉斯提到，幫助西班牙打進台維斯盃決賽也是個人追尋許久的目標，「非常開心也榮幸幫助西班牙前進決賽，這是西班牙連兩年打進決賽，也是我的第一次，我會盡一切可能奪勝。」
今年曾因手腕傷勢休息超過4個月的阿爾卡拉斯，美網復出後打下驚人成績，連同今天勝利在內，他回歸22場比賽就拿下20勝，且在東京公開賽、維也納公開賽、巴黎名人賽和ATP年終賽都捧起冠軍，台維斯盃若能再登頂將為今年賽季畫下完美句點。
去年決賽，義大利擊敗西班牙完成3連霸，今年4強賽擊敗捷克隊，只差一步就能締造4連霸。
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