「2026台北城市盃跆拳道邀請賽」11月29日至12月1日一連3天將於台北體育館進行，本屆除國內各縣市，東道主台北市還邀請來自南韓、日本、墨西哥、俄羅斯、泰國、日本及美國等地隊伍，並邀名古屋亞運對打銅牌好手林唯均、春川世界品勢錦標賽團體銀牌成員周柔均代言。

台北城市盃以城市為名，邀請各國跆拳道好手以城市或地區組隊，是我國少數由城市主辦的國際跆拳道邀請賽，自2011年開辦至今已邁入第16屆，長年扮演國內選手與國際接軌的重要舞台。

開幕典禮在國立體育大學21世紀舞團帶來充滿原住民文化元素的熱舞後開始，台北市體育局局長游竹萍歡迎所有選手來訪，她表示，「很感謝協會多年來經營，台北城市盃在國際選手間已是相當有知名度品牌，今年除了亞洲鄰近國家，還有從北美、俄羅斯遠道而來選手，可見品牌口碑。」

賽事代言人林唯均是杭州亞運名女子53公斤級銀牌，本屆名古屋亞運也在57公斤級以銅牌達成連2屆奪牌壯舉。出身於台北市的林唯均在金華國中畢業後就南下求學，先後就讀台中市中港高中、彰化師範大學。她說：「很開心能代言家鄉舉辦的賽事。我在高中時也參加過這項比賽，除了能回家比賽，還可以和國際選手交流，是很棒的機會。」名古屋亞運後她雖無賽事仍維持正常訓練，期待2027年能在全國運動會摘金、若有國際賽機會也力拼佳績。

今年賽事依然延續同時設置品勢、對打項目傳統，品勢比拚動作的精準、力道與節奏，對打選手則在場上正面對決，完整呈現跆拳道剛柔並濟的面貌。其中品勢分為15至17歲、18至30歲個人與配對等4組，於11月29日舉行；對打分齡為15至17歲、18歲以上並依據世界跆拳道聯盟最新規則區分量級，於11月30日、12月1日舉行。

主辦單位台北市體育局、台北市體育總會跆拳道協會指出，台北城市盃的意義不只在勝負，更在於讓不同城市選手能在場內交流技術、場外交流文化，今年除亞洲近鄰熟面孔，還有遠自美國、墨西哥、俄羅斯前來隊伍，讓賽事強度與觀賞性同步提升。