為響應國際身心障礙者日，運動部於今天起一連兩天，在國立國父紀念館前廣場盛大舉辦「2026國際身心障礙日－動島嘉年華 Move Island」。活動以「動無礙、共未來」為核心精神，開幕式由「伊甸基金會極限輪椅舞團」以充滿力與美的演出震撼揭幕；運動部部長李洋與活動代言人夏嘉璐及與會貴賓共同啟動「點亮共融光球」儀式，更現場坐上運動輪椅體驗輪椅羽球，以實際行動號召民眾認識適應運動、感受運動平權價值。

李洋致詞時表示，自己也曾是運動員，深刻體會運動能教會人們突破自我與團隊合作，這份力量不該只存在於競技場，而應讓每個人都有機會感受。他強調，運動不僅是追求勝負，更是每個人都應享有的基本權利；真正的運動平權，不是要求每個人以相同方式運動，而是讓每個人都能獲得適合自己的支持與參與機會。運動部未來將持續從多元運動項目、友善場地設施、專業師資及支持服務等面向著手，結合政府、民間團體與學校力量，建構完善的適應運動支持網絡，讓共融從一場活動延伸至每一天的生活。

本次「動島嘉年華」打破傳統運動形式與身體條件的限制，規劃多元共融運動體驗區，包含坐式排球、輪椅羽球、輪椅桌球、手搖自行車、地板滾球及共融擊劍等特色項目，現場亦設有輔具科技展示與政策互動攤位，帶領大小朋友透過親身體驗，探索身體的無限可能。

活動另一大亮點「共融街舞賽」，則邀請不同背景與身體條件的參賽者站上舞台，透過節奏、動作與團隊默契展現自信與創意，呈現多元身體表現的獨特魅力。此外，舞台區全天候安排特色舞團、歌手演唱及樂器演奏等精彩節目，並串聯共融特色市集，結合運動探索、藝文欣賞與休閒交流，打造適合親子與親友共遊的週末派對。嘉年華活動將持續至明天，歡迎民眾前往共襄盛舉，一起體驗多元運動、實踐參與無障礙。