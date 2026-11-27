全球領先運動娛樂串流平台DAZN力中華女足全力叩關世界盃！2027 FIFA女子世界盃洲際附加賽第一階段將於11月28日在摩洛哥點燃戰火，中華女足由比利時籍總教練德維爾（Patrick De Wilde）領軍，集結經驗豐富的國家隊主力、旅外好手與新生代潛力球員，以全新陣容勇闖世界盃資格賽，首戰將於台灣時間11月28日晚間10點迎戰南非，接續對決巴布亞紐幾內亞與厄瓜多，力拚晉級第二階段，朝2027年巴西女子世界盃最後三張會內賽門票邁進。DAZN將透過平台上的FIFA+直播中華女足三場關鍵戰役，球迷只要註冊DAZN會員，即可收看精彩賽事，一起鎖定DAZN，跨海為中華女足集氣，陪伴台灣女足勇闖世界舞台！

德維爾領軍再出發 中華女足老將新秀攜手拚晉級

今年5月接掌中華女足兵符的比利時籍總教練德維爾（Patrick De Wilde），先前率隊征戰亞運女足，雖然最步八強，仍累積寶貴的國際賽經驗。此次面對世界盃附加賽，部分亞運主力因傷病、學業及個人生涯規劃等因素缺席，德維爾積極調整陣容，徵召旅外好手與年輕新秀，為球隊注入新戰力。由陳英惠、許翊筠、陳妗文等經驗豐富的國家隊主力扛起重任，搭配若林美里、松永早姬及田中麻帆三位歸化球員，透過成熟的比賽經驗與新生代球員的衝勁，打造兼具經驗與活力的全新陣容，盼在世界盃附加賽踢出新氣象，為台灣足球爭取更高榮耀。

旅外新血注入活力 旅外戰力集結迎接挑戰

本次中華女足陣容的一大焦點，就是兩位混血新秀加入，中場的高可莉（Kalia Kau）與年輕前鋒鄔采璇（Amelia Woo）皆具備海外足球養成背景，為球隊帶來更多進攻選擇。旅外好手林欣卉、蘇育萱同樣備受期待，其中蘇育萱曾榮膺中國女子足球甲級聯賽進球王，並協助所屬球隊升上中國女子足球超級聯賽。年輕小將廖婕甯則曾在日本山形明正高等學校磨練球技，從U17、U20青年國家隊一路成長，如今站上成人國家隊舞台，成為中華女足值得期待的新生代戰力，新舊世代攜手出擊，展現中華女足迎接世界盃挑戰的決心。

世界排名第38迎戰非洲勁旅 11月28日首戰南非

中華女足目前世界排名第38名，首場關鍵戰役將於台灣時間11月28日晚間10點，在摩洛哥拉巴特的穆罕默德六世足球中心（Mohammed VI Football Complex）迎戰世界排名第59名的南非。儘管中華女足在世界排名上占有優勢，但南非本次徵召多達10名旅外球員，實力不容小覷，首戰勢必是一場硬仗。為迎接世界盃資格挑戰，中華女足已提前前往摩洛哥卡薩布蘭卡展開移地訓練，隨後移師首都拉巴特迎戰。首戰南非之後，中華女足將於12月1日對決世界排名第55名的巴布亞紐幾內亞，12月6日迎戰世界排名第60名的厄瓜多。三場比賽場場關鍵，爭取晉級機會。

六強爭奪晉級資格 DAZN免費直播陪中華女足逐夢

2027 FIFA女子世界盃洲際附加賽第一階段共有中華臺北、南非、巴布亞紐幾內亞、厄瓜多、烏茲別克及迦納六支隊伍參賽，爭取晉級第二階段資格，繼續挑戰2027年巴西女子世界盃最後三張會內賽門票。對中華女足而言，這不僅是爭取世界盃資格的重要戰役，更是新舊世代展現實力的舞台。DAZN透過平台上的FIFA+直播中華女足三場賽事，球迷只要註冊DAZN會員，即可收看比賽轉播。 11月28日起，邀請球迷一起鎖定DAZN，為中華女足集氣朝世界盃夢想邁進！