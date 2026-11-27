中華民國射箭協會今天舉辦名古屋亞運慶功暨頒獎典禮，今年4月接任協會理事長的亞昕國際開發總裁姚連地，除發出亞運獎金也宣告，2028年洛杉磯奧運也會發出獎勵金，希望台灣神射手們持續為國爭光。

中華射箭隊近年國際賽屢屢繳出佳績，今年名古屋亞運收獲1銀2銅，複合弓男子個人奪銀的張正韋，在男團和隊友顏子翔、陳界倫也收獲銅牌，兩面獎牌領到15萬新台幣獎金成最大贏家，拿到反曲弓男團銅牌的湯智鈞、鄭祥輝和林子翔及教練團也獲得5萬獎金。

姚連地務實說，除了精神上的支持，能做的就是實質的幫助，除了舉辦活動挹著經費，國際賽有好成績給予獎金，需要相關器材也會全力支援。

張正韋笑說，聽到理事長的勉勵，讓自己更有動力為洛杉磯奧運努力。

洛杉磯奧運將首度納入複合弓，但只有混雙一個項目，張正韋自信說：「就讓自己變最強，就不用怕有什麼事情。」