我國羽球男雙好手王齊麟近期結束與邱相榤的合作，改與劉廣珩合拍，力拚2028年洛杉磯奧運參賽資格，身為王齊麟昔日奧運金牌搭檔的運動部長李洋今天受訪時透露，兩人在日前便曾交流此事，他以過來人經驗直言，搭檔重新磨合與搶積分相當艱辛，但也期盼王齊麟能複製2019年「麟洋配」的經驗，在半年內重返世界前十。

王齊麟在李洋退役後與邱相榤組成「麟榤配」，但在日前香港公開賽後正式畫下句點，接下來將攜手劉廣珩出擊。談及老戰友再次面臨換搭擋陣痛期，李洋表示，王齊麟在決定換搭檔前確實有稍微向他提及此事，這讓他回想起2018年底兩人決定合拍、2019年初正式組成「麟洋配」的歷程。

「這過程中肯定非常艱難跟掙扎。」李洋坦言，無論是更換搭檔後的技術與默契磨合，或是要在國際賽場上重新累積排名積分都相當不易，尤其明年就將迎來2028年洛杉磯奧運積分賽的關鍵備戰期，對王齊麟而言無疑是一項重大抉擇與挑戰。

不過，李洋也為昔日戰友送上誠摯祝福，期盼王齊麟與新搭檔能像當年「麟洋配」一樣，在半年內迅速衝回世界前十並順利搶下奧運門票。此外，面對台灣男雙呈現良性競爭，李洋也點名包括李哲輝／楊博軒、李芳至／李芳任以及可能搭檔的陳政寬／邱相榤等組合，期勉所有選手在賽場上全力發揮，最終順利進軍洛杉磯奧運。