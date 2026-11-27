運動部部長李洋在今天親自公布115年運動精英獎終身成就獎與特別獎獲獎人，分別為中華民國體育運動總會會長葉政彥與旅美棒球好手李灝宇，對於長期深耕體壇的葉政彥獲得終身成就獎肯定，李洋稱讚葉政彥以企業經營格局投入體壇，並為田徑運動建構完整培育與獎勵機制，其卓越貢獻獲得評審委員的肯定。

86歲的葉政彥畢業於國立台灣大學商學系，多年經營宮前五金與前鼎光電公司是一位成功的企業家，除了擔任中華民國工業協進會理事長長期推動台灣工業發展貢獻卓越，產業界對其領導能力高度肯定，並長期參與體育事務。

從擔任中華民國網球協會理事長、桃園市體育會理事長、中華民國田徑協會理事長期間，葉政彥一路都在基層與國家隊的選手培育經費上大力支持，領導過的協會業務更是大幅壯大。

對於這次葉政彥獲得精英獎終身成就獎肯定，李洋說：「葉政彥先生深耕台灣體壇30年，那畢生推動田徑運動、建構完整的選手培育與獎勵機制，並整合企業贊助與機制。他以企業經營的格局與個人長期的投入，為台灣田徑奠定長遠發展的基石，足以成為終身成就獎之典範，其卓越貢獻獲得評審委員的肯定。」

至於特別獎連續兩年由棒球選手（去年為世界十二強中華棒球代表隊）拿下，今年為旅美棒球好手李灝宇，李洋則說：「我覺得確實對於不管是棒球來講還是運動來講，我覺得都是非常好的事情。那我想李灝宇先生在MLB今年我想不管是老虎隊還是他自己的表現，我覺得都是非常讓國人振奮的。那我當然也希望說未來我們在台灣的這個中職的部分也可以讓更多人看見我們運動的有趣，那我自己今年也有親身自己買票去大巨蛋看了一場比賽。」