BWF超級300系列的印度西德莫迪羽球國際賽，今年賽季結束可能將拆夥的台灣男雙組合陳政寬、劉廣珩，今天在次輪與泰國組合苦戰3局勝出，如願搶下8強門票。

隨著賽季進入尾聲，今年才合拍的陳政寬、劉廣珩目前世界排名41名，這次西德莫迪羽球國際賽名列男雙第5種子，次輪歷經逼近1小時的激戰，終場以21比13、17比21、25比23力退泰國組合馬德（ThanawinMadee）、通康（Pongsakorn Thongkham），順利晉級男雙8強。

此役首局開打後，陳政寬、劉廣珩克服5分落後劣勢，在技術暫停後打出連得7分猛烈攻勢，迅速以21比13先馳得點，甚至將氣勢延續至第2局，一開始就手握6比0領先，沒想到陳政寬、劉廣珩接著遭遇亂流，不僅丟掉領先地位，還以17比21遭到扳平。

雙方在決勝第3局上演拉鋸戰，而陳政寬、劉廣珩幾乎都能保持微幅領先，只是始終未能取得關鍵1分，導致錯失3次結束比賽的機會，所幸陳政寬、劉廣珩仍穩住陣腳，終場再以25比23奪勝挺進8強。

另一組台灣男雙組合賴柏佑、蔡富丞，同樣在男雙次輪面臨3局考驗，不過最後以21比17、16比21、21比18擊敗馬來西亞組合劉奕勝、李易博，順利前進男雙8強。