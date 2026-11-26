首屆「2026亞太天主教大學運動會」男足冠軍賽，輔仁大學今天再度對上韓國西江大學（Sogang University, SGU），儘管適逢台灣企業甲級足球聯賽補賽，新北航源部分球員及總教練洪慶懷無法到場，輔大仍透過陣容調整與場上執行力，以6：1扭轉戰局，成功守下主場冠軍。

雙方前一天才剛交手，剛開賽時對彼此戰術與打法有一定掌握，第4分鐘輔大就因防守盯人出現漏洞，讓西江率先取得進球。不過第8分鐘林秉澤靠著過半場後大腳遠吊扳平比分，第17分鐘一次邊線發球，林秉澤直接「手榴彈戰術」發到門前，門將碰到仍掉入網內，戰局逆轉，而賽後經確認這顆進球記為對方烏龍球。

中場調整後輔大重新掌握比賽主動權，西江守門員又一次球滑過手遭判烏龍球，輔大也靠著李彥儒、林秉澤、蔡季倫接連攻破球門，最終以6：1帶走勝利。

此役表現亮眼的林秉澤表示，賽前設定目標就是希望能夠改變比賽結果，「很開心自己有達成這個目標。」不過可惜的是，由於邊線發球要經過球員碰觸，第二顆進球是以對方門將烏龍球作為紀錄，也讓他無緣在本場寫下帽子戲法。

他笑說高中時期就發現自己能夠將球丟得很遠，因此經常練習這樣的發球方法，「之前差不多的位置也進過好幾次，有執行出來就是這樣。」林秉澤上次戴帽已經是高中時期，儘管這次沒能再挑戰有點遺憾，大二的他仍期待未來能在大專聯賽拚拚看。

拿下這座冠軍也對林秉澤別具意義，他指出，去年輔大拿下大專聯賽冠軍，現在在今年結束前拿一座國際賽冠軍，是對球隊的肯定，也讓自己更有信心。且這次能與香港、澳門、韓國及菲律賓等球隊選手交流，他認為是非常好的機會，也因此交到幾名好朋友，「台灣比賽很少，多一點這種比賽，可以讓我們這些剛上高層級的選手多磨練。」

輔大男足隊。 輔仁大學提供

由於同體系新北航源今日有企甲聯賽補賽，總教練洪慶懷不在場，由教練團成員陳翰彬代理督軍，他表示球隊原本就以冠軍為目標，「畢竟是自己學校，希望能留下冠軍。」

儘管上半場輔大一度出現亂流，球員專注力及穩定性仍有加強空間，但經過中場調整陣型與策略後，執行力明顯提升。陳翰彬坦言，恰逢本週各大賽程密集，六場比賽對教練團及球員調度都是考驗，「球員執行力有變好，但遇到問題反應速度太慢，專注力也不太夠。」

輔大男足在亞太天主教大學運動會決賽以6：1擊敗韓國西江大學，奪下冠軍 輔仁大學提供

稍早輔大女足部份，24日對上菲律賓馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University，ADMU）以1：1握手言和。今天雙方再度交手，輔大雖先破門，最終仍以1：2吞敗，無緣冠軍。

開賽第4分鐘，輔大李婕琳接獲左路直塞球後單刀破門，不過第28分鐘對手利用角球製造禁區混戰，掌握落點起腳追平。下半場第85分鐘，菲律賓再度發動單刀攻勢，面對門將出擊選擇吊射入網，完成逆轉。

李婕琳表示，開賽率先進球大家相當開心，沒想到很快就遭到追平，而這也是球隊第一次用這套陣型應戰，她認為場上默契與對抗都還有進步空間，「對方很拚，很常打我們背後讓我們後衛一直跑，體力有點被帶走。」

教練洪慶懷則指出，球隊年輕球員居多，比賽經驗仍不足，加上女足人數相對有限，必須在現有陣容中持續調整，透過不同陣型測試場上變化。他坦言，球隊領先後未能維持優勢，兩顆失球也與自身處理球細節與失誤有關，讓對手掌握反擊機會很可惜。不過他肯定球員全力以赴去拚的態度，「找到缺點並去修正，接下來繼續加強個人基本動作、傳控球等等，需要時間去建立。」