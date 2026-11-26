海峰棋院舉行的首屆玄樂盃，台灣圍棋名將許皓鋐今天展現宰制力，在五番勝負第4局持白中盤勝擊敗賴均輔，摘下本季第3座冠軍，並抱回新台幣百萬元冠軍獎金。

玄樂盃由棋壇「不死鳥」旅日名將林海峰命名，賽制採5戰3勝制，已手握聽牌優勢的許皓鋐，今天第4局繳出絕佳表現，最後以中盤勝贏得冠軍，加上日前陸續稱霸中環天元賽、名人賽，目前生涯累積47座職業賽冠軍，直逼「紅面棋王」周俊勛的50冠里程碑。

許皓鋐賽後受訪表示，此役是本週第3場比賽，自評前兩場狀態相當糟糕，前半盤容易出現不必要的失誤；所幸今天相對好一點，尤其抓住對手反擊的機會，評估白棋目數明顯領先情況下，就帶著優勢直到比賽結束。

對於進帳百萬獎金，許皓鋐僅笑說將用於投資，仍希望把專注力放在表現出該有的棋盤內容，接下來還有棋王賽、中環國手賽的決賽，期盼延續冠軍氣勢，為賽季劃下漂亮的句點。

拿到亞軍的賴均輔則自認，這次整體發揮不是很好，除了獲勝的第3局較為滿意，其他盤都有調整空間，需要好好檢討，「感覺判斷有點問題，必須思考弱點好好改善。」