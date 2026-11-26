由運動部全民運動署主辦的「115年中央機關盃羽球、匹克球大賽」，自11月23日起展開為期四天的熱血激戰，今天在台大綜合體育館圓滿落幕。本次賽事共吸引51個中央機關，組織85支精銳隊伍同場競技，不僅在球場上揮灑汗水，更生動實踐「活力職場」與「全齡運動」的施政理念。

全民運動署署長房瑞文於閉幕致詞時，特別感謝各中央機關踴躍組隊、各機關人事單位全力支援後勤，以及裁判與工作團隊的辛勞付出，促成賽事圓滿成功。房瑞文強調，中央機關盃明年將持續辦理，大會也將廣泛蒐集各機關回饋作為精進參考，期盼各機關持續參與，讓運動成為公務職場文化的一部分，明年賽場再相見。

本次賽事逾400名參賽者，年齡跨度從23歲的公職新血至60餘歲的資深前輩，其中超過60歲者便有50餘位。為肯定資深同仁對運動的熱情，大會特別頒發「活力長青獎」，表揚他們終身運動、活力不息的精神。跨世代健兒同場競技，完美演繹運動不受年齡限制的「跨齡共融」價值。

本屆賽事特別以全齡參與的理念規劃競賽制度，有別於單純以競技奪牌思維的比賽，透過雙打組合年齡門檻及團體賽年齡加分機制，鼓勵不同世代同仁共同參與。羽球賽採三點雙打制，第一、二、三點分別規定搭檔年齡合計須達70歲、85歲及100歲以上；匹克球則於第一、二點設定70歲及85歲以上門檻，第三點不設年齡限制，且符合較高年齡門檻的選手亦可參加較低年齡組賽點。此外，兩項賽事均於第三點導入年齡加分機制，50至59歲選手每人加1分，60歲以上選手每人加2分，每點最高加分以4分為限，讓年齡不再是參與運動的限制，而是促進跨世代交流的助力，也讓本屆賽事的選手組成展現了全民運動的推廣成果。

閉幕典禮特別安排共融組示範賽，邀請陳柏勝、楊正忠、張福生、胡光秋等4位輪椅運動員與一般運動員同場交流。選手們在場上展現精湛球技與不屈不撓的拚戰精神，贏得全場熱烈掌聲與喝采。透過這場別具意義的交流，不僅讓與會同仁近距離感受適應運動的魅力，更在跨齡共融之外，進一步實踐身心共融的平權理念，充分彰顯運動無礙、全民共享的核心價值。

經過連日激戰，最終羽球男子團體組冠軍為國防部組成的「國防部」隊、女子團體組為財政部北區國稅局組成的「財政部北區國稅局」隊、混合團體組冠軍為財政部台北國稅局組成的「北國代表隊」，匹克球男子團體組冠軍為總統府組成的「健康隊」、女子團體組冠軍為運動部組成的「運動部」隊、混合組團體冠軍為總統府組成的「健康隊」。

運動部全民運動署表示，公務同仁是國家運作的基石，建立規律運動習慣至關重要。全民署長期致力打造全齡健康風氣，透過舉辦中央機關盃，為各部會搭建跨機關交流與切磋的平台。期盼由公部門帶頭示範，將運動融入日常職場文化，並把球場上的熱情與團隊默契帶回辦公室，攜手為民眾提供更優質的服務。