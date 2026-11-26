2026未來之星系列賽冬季賽今天在苗栗全國花園鄉村俱樂部完成最終回合賽程，帶著領先優勢出發的邱子睿與江曉春未給對手太多機會，雙雙穩守戰果，分別拿下男子組與女子組冠軍。

邱子睿決勝輪繳出平標準桿的72桿，以三回合總桿224（+8）桿奪冠，繼秋季賽後再度封王，完成未來之星系列賽二連冠；江曉春則以73（+1）桿作收，三回合227（+11）桿、7桿勝差封后，為即將於年底舉行的TLPGA職業考試再添信心。

相較前兩回合遭遇東北季風帶來的低溫、強風及降雨挑戰，決勝輪天氣回穩，氣溫回升、風勢減弱，選手們也把握機會積極進攻，整體成績明顯進步。男子組江長恩與李彥廷雙雙打出全場最佳的70（-2）桿，同時刷新個人生涯最低桿紀錄，最終江長恩以229桿獲得亞軍，李彥廷230桿排名第三；女子組則由莊蓁妮與鄭愷歆分別以234桿、236桿拿下亞軍與季軍。

帶著3桿領先優勢進入決勝輪的邱子睿，雖然開局並不順利，第1洞開球進沙坑吞下柏忌，第6洞又因桿面濕滑導致失誤，吞下雙柏忌，領先優勢一度縮小至2桿，不過展現成熟的臨場調整能力，第7洞立刻以博蒂回應，重新穩住陣腳，後九洞再於第14與第17洞抓鳥，最終以72桿守住領先，順利摘下冠軍獎盃。

邱子睿表示，第6洞雙柏忌後反而讓自己更加專注，重新回到理想的設定與擊球節奏，尤其第11洞從沙坑內成功一切一推救帕，更成為整場比賽的重要轉折點。「從那一推進洞開始，我就覺得自己會越打越好。」

自從上一場秋季賽在全國球場封王後便陷入低潮，邱子睿這次並未給自己過高期待，只想好好享受比賽；他也坦言，雖然第三輪一路領先，仍感受到一些壓力，所幸前陣子學習的心理調適方法在這次比賽中發揮了不錯的效果，藉由與自己對話，也更了解自己。順利抱回冠軍、為返校畫下完美句點後，邱子睿笑說：「明天就能帶著輕鬆的心情，回美國上課了。」

相較於男子組競爭過程仍有些許波折，女子組冠軍江曉春幾乎沒有給對手任何追趕機會，帶著6桿優勢出發的她，前九洞便以一鳥、零柏忌的35桿持續擴大領先差距，提早奠定勝基，後九洞在第4洞因四推吞下雙柏忌，第6洞再掉一桿，但無損大局，最後更在收官洞漂亮抓鳥，為冠軍之路畫下完美句點。

江曉春表示，自己今天開球與鐵桿都相當穩定，雖然錯失幾次抓鳥機會，但整體節奏掌握得不錯。由於始終保有安全領先，因此採取較為保守的策略，「沒有必要攻的就不硬攻，盡量避免失誤就好。」

賽後首度體驗冠軍潑水儀式的江曉春難掩喜悅之情，「第一次被潑水，很開心。」由於年底即將挑戰TLPGA職業資格考，正式告別業餘身分，因此這座冠軍對她而言格外具有意義，「算是一個 Happy Ending。」

江曉春自國二接觸高爾夫至今已有七年半球齡，雖然身材條件並不突出，但透過長期體能訓練與揮桿效率提升，目前開球距離已達約240碼。她表示，自己的優勢在於短桿能力以及充足的練習時間，未來則將持續強化推桿穩定性，期盼以更成熟全面的球技迎接職業舞台的挑戰。

2026未來之星冬季錦標賽，女子組由江曉春（右二）奪冠。圖／大會提供

2026未來之星冬季錦標賽，女子組由江曉春（中）奪冠。圖／大會提供