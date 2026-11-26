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網球／無緣挑戰第三冠 辛納明年澳網缺陣中斷連7年參賽紀錄
義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）本周宣布完成改善髂脛束的小型手術，展開復健旅程，今天澳網官方正式宣布，辛納將缺席明年賽事。
25歲的辛納從今年7月溫布頓奪冠後就因右膝傷勢暫別賽場，「世界球王」寶座也因此被德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）坐走。本周他宣布動完手術，還喊話希望能早日回到賽場。
澳洲網球協會執行長阿布多（Andrew Abdo）今天給《美聯社》的聲明中表示，一直有和辛納團隊保持密切聯繫，經過最近的手術後，辛納團隊確認無法參與明年1月在墨爾本舉行的年度第一場大滿貫。
「辛納熱愛到墨爾本比賽，並期待2028年回鍋，我們衷心祝福他早日康復，並期待很快能看到他重返球場。」阿布多說。
辛納生涯累積5座大滿貫，首度嘗到大滿貫滋味就是2024年的澳網，隔年再完成衛冕，今年仍打進4強，明年確定缺陣將中斷連續7年參賽紀錄。
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