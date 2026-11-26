本季首度登上世界球王寶座、並斬獲生涯前兩座大滿貫金盃的德國網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev），近日正隨隊征戰台維斯盃8強決賽，但場外卻再度捲入風波。針對前伴侶帕蒂亞（Brenda Patea）在德國提起違反庭外和解協議的訴訟，澤瑞夫今天受訪時直言「不太擔心」，並再次重申清白。

帕蒂亞是兩人所生女兒的母親，她指控澤瑞夫今年稍早接受法國媒體專訪時，曾聲稱「指控已被證明是假的」、「我的清白已獲證實」，已違反雙方先前達成的和解協議。帕蒂亞委任律師施勒（Michael Scheele）指出，這番言論引發外界對當事人的批評風暴，不僅損害她的網紅事業，也侵害其名譽，並要求法院禁制令，若再犯每次最高可處25萬歐元（約台幣911萬元）罰款。

對此，澤瑞夫在義大利波隆那備戰台維斯盃時回應，這並非他印象中應有的言論，坦言目前沒花太多心思了解細節，「老實說，我不太擔心」；他也強調自己問心無愧，「這件事已經過了五、六年，我已經說得夠多了。」澤瑞夫的柏林律師團隊則表示已正式接獲訴狀，強調若真有相關發言，也屬於德國憲法保障的意見表達自由，並無違約。

澤瑞夫2020年5月在柏林曾因爭吵涉及傷害指控，始終否認不當行為，全案於2024年在柏林地方法院達成和解並支付罰金與公益捐款；此外，他也曾否認前女友夏里波娃（Olga Sharypova）於2020年提出家暴指控，ATP調查後則於2023年1月以「證據不足」結案。澤瑞夫剛在ATP年終賽決賽不敵西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）屈居亞軍，德國隊明天將在台維斯盃8強賽迎戰英國隊。