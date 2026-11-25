輔仁大學男子足球隊今天在首屆「2026亞太天主教大學運動會」，以6：0橫掃韓國西江大學（Sogang University）。梅開二度的傅鼎睿曾在韓國就讀慶一大學一年，他也將經驗運用到場上，不僅幫助球隊獲勝，也讓近期陷入撞牆期的他增添一些信心。

本場第7分鐘，傅鼎睿就在中路獲得隊友橫傳助攻直接破網，他表示，本場有做到賽前教練設定的目標，上半場有感受到對手給的強度，不過下半場對方可能體力有下降，反倒讓輔大抓住機會。

第55分鐘輔大在禁區內遭受犯規，周祈均主罰罰進；3分鐘後輔大開出角球，由傅鼎睿右腳輕碰直接入網。接著第58分鐘、第74分鐘張哲瑋及林秉澤輪流頭槌攻門，將領先持續擴大，但輔大攻勢不停，第85分鐘臧家鋒又在門前將開出的角球射入網內。

傅鼎睿本場梅開二度，他表示有點意外自己表現，「這陣子稍微有點撞牆期，感覺怎麼踢都踢不進，這兩顆會讓信心再回來一點。」

曾赴韓國踢球一年的他，對當地球員的比賽習慣並不陌生。他認為，韓國球員訓練強度高，防守時也也相當壓迫，壓縮不少控球空間，這段經歷讓他在小範圍盤帶及應對壓迫上有所成長，他也將這些經驗跟隊友分享。有趣的是，今天面對西江大學，他也能大致聽懂對手場上溝通，對他來說也是個優勢。

不過去年他在季中轉會窗口回到台灣，當時先加入大同足球隊，直到今年暑假才轉進輔大，並同時在企甲新北航源預備隊。他透露，之前有看過航源比賽，覺得能學到不少東西，加上輔大與航源是同一個體系，因此選擇來到輔大發展，他說：「球隊很重視失球後的即時壓迫跟反搶，讓我在防守觀念進步很多，現在以升上企甲為目標，希望每場比賽能幫助到球隊。」

輔大教練洪慶懷指出，球隊本週賽程相當密集，包含大專聯賽及企業聯賽甲級與乙級等賽事，總計有六場比賽，因此今天也特別安排一、二年級球員上場磨練，透過人員調配讓更多年輕選手累積比賽經驗。對於傅鼎睿的表現，洪慶懷認為他的技術能力不錯，不過球員最重要的仍需透過訓練與自我要求，在隊內競爭中爭取位置。

明天將出賽冠軍戰，但洪慶懷認為，本屆運動會除了比賽成績之外，更重要的是交流意義。他表示，國內學校較少舉辦這類型國際運動賽事，但在國外其實是很普遍的活動，「這也是學校對體育的重視，而且不只體育系參與，包含傳播、攝影，或是娛樂活動像是攤位等等，讓很多師生都可以參與。」

「我覺得這種文化要持續下去。」洪慶懷強調，透過國際賽事讓更多人認識輔大、認識台灣，進而喜歡這裡，才是運動會更重要目的。他也期待，藉由不同國家球隊的技術與打法，帶給本土選手不同刺激，累積未來參與大專聯賽及其他賽事的經驗。

輔大男足完勝西江大學。 輔仁大學提供

輔大男足完勝西江大學。 輔仁大學提供