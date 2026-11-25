「115年中央機關盃羽球、匹克球大賽」今天進入第三天賽程，各組競爭日趨白熱化，羽球男子團體組及混合團體組四強隊伍正式出爐，女子團體組也將於26日進行分組冠軍交叉決賽，爭奪最後冠軍。

來自中央各機關的公務同仁齊聚台大綜合體育館，在球場上切磋球技、展現活力，其中國防部及空軍司令部更由中將首長親自領軍參賽，成為本屆賽事一大亮點。

男子團體組方面，國防部、中央研究院、海洋委員會及國防部空軍司令部挺進四強。國防部本次組成國防部、空軍司令部及軍備局等3支隊伍參賽，其中由後勤次長李鳳翔中將領軍的國防部隊伍，25日一日三戰，展現旺盛戰力。首場比賽由隊員出戰，以直落三擊敗內政部移民署，拿下B組冠軍；第二場對戰交通部高速公路局，李鳳翔中將親自上場，搭檔陳楷岳以21：5、21：9直落二取勝，隊友蕭鎮富、張中典也順利拿下第二點，晉級八強。下午再戰交通部航港局，李中將搭檔吳志禹以21：14、21：7取勝，助隊挺進四強。

李鳳翔表示，自己小時候曾接觸羽球，擔任海軍上船服役後，較少有機會打球，如今回到後勤單位，有更多時間重新拿起球拍，十分享受運動的樂趣。他也表示，國防部內部運動風氣良好，同仁善用工作空檔打球健身，已成為不錯的休閒活動。

另一支由顏有賢中將副司令領軍的國防部空軍司令部，同樣展現堅強實力，單日出賽三場。上午小組賽以直落三擊敗法官學院，取得分組第一，接著於16強賽對戰台灣高等法院，先由吳侑融、黃柏軒搭檔拿下第一點，第二點再由羅顗昇搭配曾獲全中運冠軍的陳羿妌出賽，歷經三局激戰，以22：20、9：21、21：10拿下勝利，順利晉級八強。下午對戰同屬國防部的軍備局「快樂流汗羽球隊」，顏有賢中將因另有會議，經雙方同意後調整出賽順序，提前上場，最終空軍司令部以三點全勝之姿，強勢挺進四強。

女子團體組方面，台灣高等法院以直落三擊敗運動部，取得A組第一；中央研究院也以直落三擊敗環境部化學物質管理署，拿下B組第一。C組則由財政部北區及台北兩支國稅局隊伍正面交鋒，最終由「財政部北區國稅局」隊以2：1擊敗「北國代表隊」，取得分組冠軍。三組分組冠軍將於26日上午進行交叉決賽，決定最終排名。

混合團體組方面，四強隊伍分別為財政部台北國稅局、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局「竹科SIPA」、國立故宮博物院及中央研究院。其中，「竹科SIPA」以2：1擊敗原住民族委員會，故宮博物院以2比1勝過立法院，中央研究院也以2：1擊敗內政部國土管理署，順利晉級。四強隊伍將於26日上午進行交叉決賽，爭奪冠軍。

26日除各組冠軍決賽外，也將舉行頒獎典禮及閉幕儀式，並安排輪椅羽球及輪椅匹克球共融交流表演，邀請身心障礙選手與一般選手同場交流，透過運動展現平等參與、共融共享的精神，讓更多人認識適應運動的多元樣貌，實踐運動無礙、全民共享的理念。