中華民國足球協會今天宣布，即日起暫停台灣企業甲級足球聯賽（企甲聯賽）轉播，待招標程序完成後，足協將依招標結果調整轉播規格，並另行公告後續轉播安排。另也將暫停辦理「菁英計畫2.0」所有活動，原訂於11月28日當天及其後舉行的活動均暫停。

足協表示，檢視前期作業後發現，前任工作團隊未依預定時程辦理轉播招標，部分行政程序也有待補正。經律師提醒及內部討論，為確保後續轉播依相關規定辦理，足協決定先行暫停轉播，並將逐項確認招標文件、作業時程及相關程序，依規定完成招標。

轉播暫停期間，球迷仍可透過中華足協官網及官方社群平台查詢賽程與賽事資訊，對於協會前期承辦人作業疏失導致轉播中斷，影響球迷觀賽，並造成參賽球隊不便，中華足協在此向球迷及各球隊致歉。

足協另外說明，由於菁英計畫2.0原先的規劃未臻周全，整體執行方案與國際足球總會（FIFA）人才發展計畫（Talent Development Scheme，TDS）的推動方向仍有落差，因此未獲FIFA核准，後續活動所需經費也受到影響。考量現有經費條件，足協決定先行暫停活動，重新檢視計畫內容與經費安排。

足協將依照FIFA人才發展計畫（TDS）的推動方向，重新檢視菁英計畫2.0的培訓目標、執行方式及經費來源。待FIFA核定後，讓球員、家長及教練能據以安排訓練與相關活動。對於協會在菁英2.0計畫規劃及經費安排上的疏失，中華足協向所有受影響的球員、家長、教練及合作單位致上誠摯歉意。