「2026亞太天主教大學運動會適應運動路跑」今天清晨於輔仁大學田徑場登場，本賽會共有9個國家／地區、20所大專校院組團參賽，賽程現已進入第四天，各項競賽正持續熱烈進行。

本次路跑賽事全長約4.8公里，共吸引160名跑者報名響應，競賽組別規劃為「一般組」與「適應運動組」，其中特別引人注目的是有10名克服身體限制的適應運動選手參賽，與一般跑者同場競技，以實際行動為這場國際體育盛會注入共融精神的力量。

賽前由宗輔中心主任董文學神父祈禱祝福，舞蹈隊帶動全場暖身，校長藍易振亦致詞勉勵跑者發揮堅持到底的運動家精神。在行政副校長楊志顯鳴笛下，賽事正式啟動；賽道上，輪椅選手奮力推進、視障跑者與陪跑員默契並肩，跑者彼此在加油聲中互相擊掌激勵，充分展現適應運動強調的平等、包容與無障礙精神。

各組競賽成績方面，一般男子組由布林克（Sebastian van den Brink）奪得第一名，林榮俊與劉子群分居第二名及第三名；一般女子組由陳莉佳拿下第一名，第二名為鄭湘淩，惠勒（Chelsea Wheeler）名列第三。適應運動組方面，男子組由吳俊佑摘得第一名，第二名與第三名分別為陳銘孝及郭孟清；適應運動女子組則由陳芳玉獲得第一名，呂嘉儀取得第二名佳績。所有選手皆獲得在場師生熱烈掌聲。

本次適應運動路跑在全體選手順利完賽後落幕，不僅展現選手克服限制的毅力，更以具體行動向國際展現無障礙體育環境與運動平權的價值。