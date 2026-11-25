2026未來之星系列賽冬季賽今天於苗栗全國花園鄉村俱樂部進行第二回合賽事，秋季賽冠軍邱子睿繳出75（+3）桿，以兩回合152（+8）桿躍居男子組單獨領先；田佾弘76桿，以155桿暫居第二，鄭以樂同樣以76桿完賽，累計156桿排名第三；首輪領先者譚傑升則打出82桿，兩輪158桿滑落至第四位。

女子組方面，首輪並列領先的江曉春今天交出78桿，仍以兩回合154桿穩居榜首；莊蓁妮同樣繳出78桿，以160桿暫居第二。陳曼寧與鄭愷歆則同以161桿並列第三。

相較於首輪強風、低溫與間歇降雨交織的惡劣天候，次輪雖然氣溫更低，但風勢減弱且未再降雨，整體比賽條件略有改善，不過多位選手表示，今天旗位設定更加刁鑽，推桿難度明顯提高。本輪依然無人打出紅字成績，交出七字頭桿數的選手也不到十位，全國球場持續帶給選手高難度挑戰。

邱子睿今天繳出兩鳥、三柏忌及一個雙柏忌的75桿，較首輪進步兩桿。他表示，今天整體狀況有所進步，昨天檢討後特別加強的幾項細節大致有做到，儘管長鐵桿擊球仍有些許打深的情況，但擊球品質、距離控制以及場上判斷都比首輪更加穩定，尤其昨天比賽中段推桿表現稍有起伏，因此賽後特別加強練習，今天果嶺上的表現也獲得改善。

目前握有三桿領先優勢的邱子睿，對決賽輪維持平常心看待，「明天就是享受比賽，不會想太多。」他坦言自己歷經一段低潮後，直到最近才逐漸找回比賽感覺，因此格外珍惜重新站上領先位置的機會。

江曉春今天繳出一鳥、四柏忌及一個三柏忌的78桿，雖然比首輪多了兩桿，但仍帶著六桿優勢領先群雌。她表示，今天旗位難度提高，加上兩次三推失誤，使成績未能更進一步，尤其第6洞因第二桿下水最可惜，加上三推桿損失較大。展望決賽輪，她希望維持穩定節奏，並改善推桿表現。

值得一提的是，這是江曉春第二次參加未來之星系列賽，首次參賽已是多年前的事。隨著年底即將挑戰職業資格賽，本週賽事也可能成為她業餘生涯最後幾場重要比賽之一，若能順利奪冠，不僅將為今年球季畫下完美句點，也有機會為自己的業餘選手生涯留下最美好的回憶。