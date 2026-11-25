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桌球／世界青少年錦標賽 陳凱程陳芷妍遭逆轉奪銅
在土耳其伊斯坦堡舉行的世界青少年桌球錦標賽，台灣U15混雙組合陳凱程、陳芷妍今天在4強遭中國組合逆轉，無緣前進金牌戰，與另一組吳沅鍇、廖頤暄雙雙獲得銅牌。
世界青少年桌球錦標賽自2021年改制，將原本的U18拆分U19與U15，而台灣共有3對組合曾站上U15混雙頒獎台，包含2021年的張佑安、鄭樸璿、2023年的郭冠宏、巫嘉恩及2024年的洪哲硯、陳忞昕，如今再增添2面銅牌。
從首輪開始皆與對手打滿5局才勝出的陳凱程、陳芷妍，今天4強戰與中國組合劉子航、祝啟慧交鋒，首局開打後上演激戰，而陳凱程、陳芷妍以15比13贏得「丟士大戰」先馳得點，加上第3局以11比6搶下，助台灣組合以2比1手握聽牌優勢。
然而，台灣組合第4局棄守後遭扳平，決勝第5局雖一度取得5比1領先，沒想到隨後又陷亂流，即便化解3個賽末點，仍以9比11落敗，無緣挺進金牌戰。
另一對台灣組合吳沅鍇、廖頤暄同樣止步4強，雙雙以銅牌作收。
值得一提的是，上屆U15斬獲1金、2銅的陳凱程，結束混雙賽事後，接下來將備戰單打，首輪面對烏克蘭選手涅維任（Volodymyr Nevizhyn），將再拚獎牌，而名古屋亞運國手吳映萱則要在U19女單賽事亮相。
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