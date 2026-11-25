中華民國高級中等學校體育總會會長陳勝利，今天在運動部政務次長黃啟煌見證下，與智利天主教體育俱樂部會長烏雷霍拉（Francisco Urrejola）簽署合作備忘錄（MOU），盼兩國之間的體育交流能更加頻繁，讓更多小朋友增加國際視野。

高中體總秘書長朱彩鳳之前先遠赴智利聖地牙哥與簽署合作備忘錄（MOU），而這次智利天主教體育俱樂部會長烏雷霍拉和學校體育部主管暨國際學校體育總會執行委員賈西亞（Rodrigo Garcia）於近日抵達台灣，先到高雄鳳山觀賞HBL高中籃球聯賽，今天在運動部和黃啟煌、陳勝利相談甚歡，彼此希望藉由體育讓兩國之間的交流更加頻繁。

黃啟煌表示，運動部自去年成立以來，就希望能拓展運動外交，形塑台灣品牌，今天看見高中體總和智利共同簽署MOU，就是朝著這個方向努力，「我們希望透過MOU簽署，能為我們台灣在跟國際的友好國家當中建立一個非常好的交流管道。」黃啟煌強調，運動部將成為高中體總最強的後盾，支持高中體總於國際交流持續努力。

中華民國高級中等學校體育總會會長陳勝利（左）今天在運動部政務次長黃啟煌見證下，與智利天主教體育俱樂部簽署合作備忘錄。圖／高中體總提供

陳勝利很開心能和智利簽署MOU，他透露，雙方這次合作將到2028年，期望這段期間台灣、智利的運動交流能做得更好，「早日實現我們共同的目標，達到運動交流，讓我們的孩子們都能夠有更好的這個世界觀，能夠更了解彼此。」

烏雷霍拉雖身體稍有不適，不過很開心造訪台灣，並和高中體總簽下合作備忘錄。他表示，相信透過體育能讓人變成一個品德更優秀的人，「因為有品德優秀的人，才會有堅實的社會，透過體育我們能把這個美好的品德根植在所有的民眾的心中，這是我非常堅定的這個信念。」

烏雷霍拉表示，這段來台時間稍短，還無法將台灣走遍，但他相信藉由跟高中體總的合作，未來一定有機會再度造訪台灣。