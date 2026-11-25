美國在台協會（AIT）文化新聞組司馬騰（Matthew Cenzer）組長日前率團拜會運動部，政務次長黃啟煌代表接見，雙方就運動交流、人才培育、國際領袖人才參訪、運動科技發展及教育資源等議題交換意見，也為台美雙方奠定長期合作基礎。

黃啟煌感謝AIT長期支持台灣運動發展，AIT現正積極推動「國際體育計畫倡議」（ISPI）棒球交流專案，提供我國基層棒球教練與相關專業人員赴美研習的機會，有助於拓展我國與美方棒球運動領域的資源鏈結。

司馬騰特別分享日前參訪國家運動科學中心與國家運動訓練中心的深刻印象，他盛讚台灣成功將AI科技、高解析度攝影與大數據分析整合應用於棒球打擊轉速、球速測算及體操3D數位建模，直言台灣部分運科技術已領先全球。雙方也針對運科專業諮詢與技術對接展開探討，期盼共同精進競技運動科技應用。

在人才培育與交流方面，雙方就運用既有教育交流計畫強化選手國際溝通能力，以及推派專業人員赴美研習、考察運動治理經驗等方向交換意見，期盼透過多元管道持續深化台美運動人才培育與資源對接；雙方在會議中也強調，持續深化在國際運動組織及賽會合作，共同維護公開、透明與公平競爭的核心價值。

運動部表示，自成立1年多來，積極辦理國際交流與專業人才海外進修等計畫，並致力推動台灣品牌國際賽事及運動科技創新。未來台美雙方攜手建立台美合作平台，拓展人才培育管道及提升科技量能，以運動搭建台美交流橋梁，讓世界看見台灣的實力與活力。