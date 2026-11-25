今年美網大方曬恩愛的美國足壇身價最高的女將崔妮蒂（Trinity Rodman）和同胞網球好手謝爾頓（Ben Shelton），驚傳已經結束近兩年的情侶關係，最先刊出兩人分手消息的《每日郵報》指出，兩人各自繁忙的行程是無法維持關係的主要原因。

兩位體壇好手去年3月公開戀情，彼此常現身球場支持對方，今年美網崔妮蒂更曾穿上「我愛男朋友」的上衣高調示愛，加上謝爾頓一路打進決賽，兩人互動成為今年美網一大話題。

崔妮蒂的父親是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman），不同於父親在籃球場有舉足輕重地位，崔妮蒂的運動細胞在足球場綻放光芒，2021年獲得美國女足聯賽最佳新秀和年度年輕球員，2022年獲得國家女子足球聯賽（NWSL）華盛頓精神（Washington Spirit）4年總值110萬美金的延長合約，成為美國女足最高薪選手。

24歲的崔妮蒂今年和華盛頓精神再續約3年，每年年薪突破200萬美元，持續坐穩最高薪紀錄，不過華盛頓精神在日前剛結束的NWSL冠軍賽以1：2敗給堪薩斯城潮流，挑戰金盃失利，分手無疑是崔妮蒂另個心碎時刻。

謝爾頓上周在ATP年終賽打進4強，但敗給最終奪冠的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）；他最近一次公開現身是台灣時間前天現身麥迪遜花園廣場，觀戰尼克隊和溜馬隊的比賽，《紐約郵報》還報導，謝爾頓和憑藉影集《愛你致死不渝》爆紅的女演員納瓦瑞特（Inde Navarrette）的位置相近，雖不清楚兩人關係，但在謝爾頓和崔妮蒂傳出分手之際一起看球仍讓人玩味。

目前崔妮蒂和謝爾頓都沒對分手傳聞表示，但10月初後彼此社群發文就不見對方蹤影，被認為有跡可循。