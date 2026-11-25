義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）今天宣布，已順利完成改善髂脛束的小型手術，正式展開復健之路；自7月溫布頓網球錦標賽奪冠後便高掛免戰牌的他，也在聲明中向球迷喊話「很快就會再見！」期盼早日重返賽場。

辛納本季表現依舊強勢，溫網封王後抱走賽季第6座冠軍，目前世界排名高居第2，今年戰績更是驚人的44勝3敗。然而傷勢卻打亂了他的賽季節奏，自溫網之後便未再出賽，即便曾現身杜林ATP年終賽前的活動，最終仍決定透過手術解決困擾多時的膝傷問題。

辛納透露，過去幾個月自己與團隊嘗試了所有非手術療法，初期一度出現令人鼓舞的進展，無奈膝蓋後續恢復不如預期，因此決定動刀改善髂脛束狀況。

「我真的很想念在球場上的感覺，現在將與團隊一起展開復健，謝謝大家的支持，很快就會再見！」辛納在社群與聲明中寫道，字裡行間流露出對重返賽場的渴望，也讓球迷格外關注這位義大利好手的復出時程。