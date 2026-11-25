在土耳其伊斯坦堡舉行的ITTF世界青少年桌球錦標賽，台灣2組小將吳沅鍇/廖頤暄、陳凱程/陳芷妍，今天在U15混雙8強都如願擊敗對手，攜手挺進4強，提前預約2面銅牌。

國際桌球總會（ITTF）從2003到2019年的世界青少年桌球錦標賽，僅舉辦U18一個組別，2020年提高年齡到U19，但該年賽事卻因疫情取消，從2021年起，賽制改為U19與U15兩個組別。

今天的U15混雙8強，陳凱程、陳芷妍面對西班牙馬約羅夫（Ladimir Mayorov）、俄羅斯愛琳貝托娃（Amina Ilimbetova）的聯軍組合，鏖戰了39分鐘，才以7比11、7比11、11比9、11比8、12比10上演大逆轉晉級4強。

陳芷妍從111年起連續5年都當選青少年國手，今年7月更越級打怪，拿下WTT烏蘭巴托青少年挑戰賽U19的女單冠軍。

另外吳沅鍇/廖頤暄則以11比9、14比12、11比8直落3輕鬆解決瑞典組合艾勒曼（Emil Ellermann）、班哲賈德（Siri Benjegard），同樣晉級4強。

由於賽事不另舉行銅牌戰，因此台灣先提前預約2面銅牌，世界青少年桌球錦標賽從2021年改制後，台灣在U15混雙曾拿過3面銅牌。

預計明天凌晨登場的U15混雙4強賽，台灣2組小將都將分別對上中國組合。