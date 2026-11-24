115年中央機關盃羽球、匹克球大賽今天持續在國立台灣大學綜合體育館進行，羽球賽事正式登場，展開第二日賽程。本屆羽球賽共有男子團體35隊、女子團體9隊及混合團體22隊報名，選手們陸續展開分組對戰，競爭熱烈。

本次賽事中，原住民族委員會組成「CIP in起來羽球社」，參加混合團體組賽事。前職棒球星、現任原住民族委員會副主任委員陳義信也特別抽空到場，為同仁加油打氣。原民會首場比賽以2：0擊敗國家發展委員會檔案管理局組成的「最佳拍檔」，第二場則以1：2惜敗運動部。陳義信副主委笑稱自己對羽球比較陌生，這次就認真幫同仁加油，當個稱職的啦啦隊；如果未來有舉辦棒球或壘球賽事，就有機會親自下場展現身手。

前一日在匹克球場上展現球技的運動部黃啟煌次長，24日再度披掛上陣，率領運動部羽球男子團體組迎戰各機關高手，首戰對上國防部軍備局組成的「快樂流汗羽球團」，以0：3落敗；第二場對上環境部環境管理署，同樣以0：3不敵對手，黃次長連續兩日參賽，也展現對運動的熱情。此外，運動部長李洋原先報名混合團體組賽事，但因行程繁忙未能出席首日賽程。運動部混合團體組首日兩場賽事取得一勝一敗，將於25日繼續爭取晉級機會。

國防部及國防部空軍司令部也分別組隊參加男子團體組競賽，展現軍中同仁的運動熱情。國防部參謀本部後勤次長李鳳翔中將親自披掛上陣，首日迎戰考試院，李中將擔任第二點出賽，最終三點賽事分別以25：5、25：10及25：11獲勝，直落三拿下勝利。空軍方面，不少同仁具備羽球運動經驗，不僅由球齡超過30年的空軍副司令顏有賢中將率領參賽，陣中更有曾於全中運時期拿下全國羽球冠軍的士官陳羿妌助陣。首日迎戰財政部台北國稅局，空軍隊以25：16、25：13及25：12直落三獲勝，展現堅強實力。

25日賽事將持續於台大綜合體育館進行各組分組賽程，待各組晉級名單出爐後，26日上午起將進行四強賽及最終決賽，角逐各組冠軍。