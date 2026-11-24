一年一度的貨卡界盛事 – ISUZU運轉職人挑戰賽於11月22日盛大登場，自2018年首屆舉辦以來，這場專為駕駛們所打造的榮譽舞台如今已邁向第八屆，今年主辦單位台北合眾汽車特別首度前進中台灣農業重鎮，集結來自全台各地的運轉好手於雲林高鐵特定區熱血開戰，同時結合美食市集、親子互動、在地產業、交通安全教育與公益等多元內容，再次成就一場專屬於「運轉職人」的年度盛會。

主辦單位為賽事統一準備ISUZU六期NLR 5噸手排貨車作為比賽車輛，並為賽道精心設計包含「打包速遞」、「障礙繞錐」、「路邊停車」、「狹橋上下坡」、「地形試煉」及「倒車入庫」等多元關卡，從車輛操控、車距判斷到精準停車與複雜地形應變，不僅全方位考驗參賽選手的駕駛技巧與專注力，同時傳遞最高行車安全法則。此外，本屆主辦單位提供高達36萬元總獎金鼓勵選手們突破自我，並準備多項豐厚抽獎好禮讓參賽者滿載而歸。

為替賽事增添更多活力氛圍，今年再次邀請熱血運動主播徐展元與廖盈婷搭檔主持，陪伴大家一路見證職人們的精彩挑戰。除了場上沸騰之外，舞台也規劃包含鼓．武宋江陣、歌喉戰美聲饗宴、布袋戲劇團、兒童啦啦隊及動物狂想曲等多組高水準演出，周邊還有遊園小火車、小小駕訓班、人力電刷車、童心繪畫、神準挑戰等趣味闖關遊戲與親子互動體驗，以及各式美味餐車與雲林在地農產特色市集進駐，豐富多元精彩內容讓運轉職人挑戰賽成為一場全民同樂的運轉嘉年華！

作為商用車領導品牌，ISUZU台北合眾汽車亦將「交通安全推廣」與「企業社會責任」視為本活動一路走來的重要核心，今年再次與地方政府 – 雲林縣政府交通工務局攜手合作共同宣導交通安全，除了為駕駛競賽關卡融入道安思維設計外，現場更規劃「大貨車盲區安全體驗」，讓民眾透過實際體驗了解大型車輛視野死角，以寓教於樂的方式共同建立更安全的道路環境。此外，本活動自創辦以來，報名所得皆全額捐贈予「靖娟兒童安全文教基金會」，將競賽所凝聚的熱情轉化為守護下一代安全的後盾。

台北合眾汽車致力於打造一個讓職業駕駛展現專業實力、相互激勵與交流經驗的專屬舞台，期盼透過運轉職人挑戰賽提升運輸夥伴的正面形象，讓大家看見台灣貨卡司機的專業與價值，並將對工作的熱忱與對安全的堅持持續傳遞，讓「職人精神」成為推動台灣運輸產業向前的重要力量。

2026運轉職人挑戰賽單人組/雙人組比賽名次： 單人組得獎名單 冠軍 簡克孝 亞軍 姚陳凱 季軍 林鴻達 雙人組得獎名單 冠軍 簡原谷 劉柏希 亞軍 陳建中 曾煒鈞 季軍 林育正 林敬偉

台北合眾汽車期望透過運轉職人挑戰賽持續傳遞大車司機「專業」與「堅持」的職人精神。 台北合眾汽車提供

比賽車輛統一使用ISUZU六期NLR 5噸手排貨車供職人們車技比拚。 台北合眾汽車提供

競賽項目涵蓋打包速遞、障礙繞錐、路邊停車、狹橋上下坡、停車再開及倒車入庫等多元關卡挑戰，徹底展現專業職人精神。 台北合眾汽車提供

除了賽場沸騰之外，現場還有多元舞台表演、豐富親子互動遊戲、各式美味餐車、雲林在地農產市集與大貨車盲區安全體驗，成為一場全民同樂的運轉嘉年華！ 台北合眾汽車提供