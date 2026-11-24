打滿五點、激戰兩個半小時，地主輔仁大學桌球A隊，在首屆「2026亞太天主教大學運動會」桌球男子團體冠軍戰，最終以2比3惜敗菲律賓強權聖多瑪斯大學（University of Santo Tomas，UST），輔大桌球隊長卓晏暘表示頭一回對壘菲律賓選手，對方球風兇悍、前三板壓迫以及比賽渴望積極度，透過這次交流，非常值得借鏡。

「我們實力應該伯仲之間，但主要我們自己發揮上有些問題，準備沒有比人家充分，他們進入比賽狀態，啟動得比我們早，出手沒有很猶豫，打法很果決。」卓晏暘指出，輔大這次男團推派A、B兩隊，B隊預賽與聖多瑪斯大學過招，遭到直落三，決賽前分析將是場硬仗。

聖多瑪斯大學男子桌球隊，為菲律賓大學體育協會(UAAP)七連霸勁旅，陣中Eljay Tormis為菲律賓國家隊成員，曾助菲律賓斬獲2025年東南亞運動會暌違20年的男團銅牌，本季剛贏得UAAP男單冠軍和男子組最有價值球員，其他成員有些也是菲國U19國手或青少年國手。

冠軍戰首點單打，輔大林鴻昇首局13比15差一點搶下，最終以1比3不敵Eljay Tormis，第二點雙打，何勝恩/梁允新苦戰五局，才以3比2扳平，第三點單打陳奕騰以0比3落敗，菲律賓搶先聽牌。第四點雙打連柏翔跟胡立禹背水一戰，在局數0比2落後下，以13比11、11比8、11比6連扳3局，拚命將戰線延長至第五點，可惜最後一點林奕辰以0比3失利，東道主無緣留下金牌。

卓晏暘表示，平時球隊鮮少有機會與這些國外大學球隊交手，感謝學校舉辦大型賽會，也讓球員實際交流，「台灣桌球比較細膩，像菲律賓搶攻意識很足，力量很到位，各國球風都有不同的地方，這是很好的經驗，也是很好的機會跟這些學校切磋一下，也讓我們知道哪些地方需要調整改進。」

聖多瑪斯大學除了男團摘金，女團同樣在菲律賓內戰中，擊退馬尼拉雅典耀大學，以3比1勝出，聖多瑪斯大學包辦團體雙金。

「我們原本這次來，只是想好好打比賽，沒想過會打到冠軍賽。」聖多瑪斯大學桌球隊教練Jackson Que表示，菲律賓從事桌球競技運動的人口，大約一千多人，發展相當不容易，這幾年他很感謝台灣協助，去年也曾來台交流，接觸到不同層級球員的球路及技術，對整體幫助非常大，球員進步許多。

他搔頭不好意思笑說，菲律賓桌球一直都是向台灣取經，所以很感謝輔仁大學主辦首屆亞太天主教大學運動會，「我們球員畢業後如果沒進國家隊，基本上就不打球了，所以很希望像這種比賽，給予學生運動員更多支持，很期待以後我們持續來台參加賽事，為他們創造未來的機會。」

菲律賓聖多瑪斯大學 包辦亞太天主教大學運動會桌球團體雙金。 輔仁大學提供

菲律賓聖多瑪斯大學 包辦亞太天主教大學運動會桌球團體雙金。 輔仁大學提供

菲律賓聖多瑪斯大學 包辦亞太天主教大學運動會桌球團體雙金。 輔仁大學提供

菲律賓聖多瑪斯大學 包辦亞太天主教大學運動會桌球團體雙金。 輔仁大學提供

菲律賓聖多瑪斯大學 包辦亞太天主教大學運動會桌球團體雙金。 輔仁大學提供