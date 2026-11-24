2026年冬奧女子競速滑冰金牌得主、荷蘭競速滑冰女神萊爾丹（Jutta Leerdam），近日與著名網紅拳手未婚夫保羅(Jake Paul)前往美國紐約度假，今天在個人IG發布多張在紐約打高球及街頭散步美照，其中一套白色貼身上衣，不穿胸罩真空上陣，展現她修長身材與時尚魅力，吸引大批粉絲關注，不到一天時間近10萬人次按讚。

根據英國《太陽報》報導，27歲的萊爾丹今年年初在米蘭冬奧女子1000公尺競速滑冰項目勇奪金牌，登上職業生涯巔峰。為了慶祝未婚妻奪金，保羅還特別送上一輛價值40萬美元賓利豪車，讓外界見識兩人的甜蜜感情。

目前萊爾丹IG擁有超過620萬名追蹤者，照片曝光後吸引大批網友留言，有粉絲留言大讚她是「全世界最火辣的模特兒」，也有人表示「根本過著夢想中的生活」。

現年29歲的「網紅拳手」保羅曾於2024年11月與前拳王泰森(Mike Tyson)對決，在Netflix進行直播，並製作成紀錄片，這場備受矚目的拳擊對決，創下美國拉斯維加斯以外地區，拳擊賽事史上最高的現場門票收入紀錄。

萊爾丹與保羅自2023年公開戀情，並已於2025年訂婚。