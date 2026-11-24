為協助運動員拓展生涯視野並接軌國際事務，運動部及中華奧會今天於國家運動訓練中心舉行「2026運動員論壇」。本次論壇由中華奧會運動員委員會主任委員郭婞淳及中華奧會徐孝慈秘書長共同主持，並攜手中華奧會運動員委員會委員包括楊勇緯、唐嘉鴻、林昀儒、周天成、陳傑、朱木炎、錢薇娟、雷千瑩、吳佳穎等現役／退役選手共同策劃、參與及執行；同時邀請亞洲奧林匹克理事會（OCA）運動員委員會副主委沙克萬（Shiva Keshavan）與部門經理納爾（Jamyang Namgyal）來台，為我國選手帶來國際運動組織中針對運動員生涯發展及權益的觀點與實務經驗。

本次論壇呼應國際奧會（IOC）強化運動員賦權的政策方向，針對選手最切身的四大議題——「運動員權益與治理參與」、「心理健康與壓力調適」、「職涯發展」及「品牌經營與社群媒體」進行探討。透過專題講座與座談交流，鼓勵所有運動員主動表達需求、累積治理知能，亦展現我優秀頂尖運動員不僅在競技場上追求卓越，亦積極投入公共事務、凝聚選手力量，並致力推動運動員權益與多元發展的使命感。

在實務分享環節，由OCA代表Shiva Keshavan與Jamyang Namgyal分享亞奧會運動員委員會實務運作及自身經驗。其中Shiva Keshavan為印度雪橇運動員，曾六度參加冬季奧運，於2024年當選OCA運動員委員會副主委，透過其從運動員轉型參與國際體育事務的歷程，分享運動員在不同生涯階段所面臨的挑戰與契機，為選手拓展競技場外的可能性。Jamyang Namgyal則長期於OCA運動員委員會服務，深入瞭解在國際組織中、運動員委員會的實務運作。

亞奧會訪賓與中華奧會運動員委員會主任委員郭婞淳、秘書長徐孝慈、委員朱木炎、唐嘉鴻、林昀儒及國訓中心執行長趙士強等人合影。圖／中華奧會提供

論壇亦邀集運動心理師夏顯詠、國際運動賽事品牌行銷創辦人張憲銘，以及Double Pump女子籃球誌共同創辦人李德郁擔任講師。專家群從心理調適、商業行銷與新媒體經營等維度切入，協助選手因應不同生涯階段的挑戰，為多元發展奠定基礎。

中華奧會指出，運動員是奧林匹克運動的核心。未來將持續透過運動員委員會以及其他相關計畫深化賦權，建立更完善的國際交流與人才培育機制，積極協助優秀選手參與國際運動事務，爭取進入各國際運動組織之機會，期盼讓台灣選手不僅能在競技場上展現實力，更能走向國際組織，參與國際組織治理並為選手權益發聲，進一步提升我國在國際運動事務的參與及影響力。