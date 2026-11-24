BWF超級300等級的印度西德莫迪羽球國際賽今天開打，台灣僅4組人馬從會內賽出征，其中在今年賽季結束後可能就要拆夥的男雙陳政寬、劉廣珩將合體出賽，力拚帶走冠軍獎盃。

世界羽球總會（BWF）超級300等級以上的巡迴賽，本週的德莫迪羽球國際賽是最後一場，賽事從2009年開辦，台灣的王子維、戚又仁，分別在2019、2023年拿過男單冠軍。

由於德莫迪羽球國際賽結束後，BWF本賽季僅剩12月初舉行的年終總決賽，因此大多數沒有總決賽資格的球員，都決定提早休兵，放棄這場賽事。

不過台灣仍有部分選手決定參戰，包括男單的吳哲穎，男雙賴柏佑、蔡富丞，陳政寬、劉廣珩，以及魏俊緯、楊博智等組合。

其中賴柏佑、蔡富丞在去年拿下過超級300的美國公開賽男雙冠軍，今年也曾在超級500的北極公開賽獲得亞軍，整體實力穩定上升。

至於從今年初才開始搭檔的陳政寬、劉廣珩，則分別在超級500的澳洲公開賽、超級300的台北公開賽挺進4強才落敗。

劉廣珩表示，賽季也接近尾聲了，希望能在這場比賽打出好表現，不論未來怎麼樣，或者跟誰搭配，重要就是持續提升自己的技術能力。