男雙世界排名高將首位的英國網將帕特恩（Henry Patten）和芬蘭海利歐瓦拉（Harri Heliovaara），今年打下兩座大滿貫金盃，榮膺「年度最佳男子雙打組合」，但ATP年終賽後無預警拆夥，海利歐瓦拉更指出合作結束是帕特恩「反悔」，兩人原本說好明年繼續合作，帕特恩一通電話就告知改變心意，讓自己心情失望又憤怒。

帕特恩和海利歐瓦拉2024年開始合作，同年溫布頓奪下合作的第一座大滿貫，去年澳網再登頂，ATP年終賽又一起高捧金盃，今年再摘下溫布頓冠軍，6月登上「世界球王」寶座，年終賽雖挑戰連霸失利仍穩住「年終球王」身分，不料新賽季還沒開始就分道揚鑣。

海利歐瓦拉在個人部落格表示，上周五接到帕特恩的電話，通知他合作告終，推翻原本同意的繼續攜手決定。

「結束杜林（ATP年終賽）旅程後，我根本沒時間進入放假模式，週末就發生意想不到的事。」海利歐瓦拉寫道，帕特恩無預警宣布改變心意，當時他才剛把小孩從學校接回家，就接到這通「驚喜」電話，「細節就不多說了，但他的意思很清楚。」

海利歐瓦拉表示，就算今年秋天兩人就已經說好明年繼續合作，帕特恩還是打定主意提「分手」，突如其來的消息讓自己瞠目結合，「我可能永遠無法完全理解這件事是如何發生，以及為什麼會發生。」37歲的芬蘭好手形容，聽到當下有各種情緒，「與帕特恩合作的兩年半是我職業生涯中最美好的時光，對此我永遠感激他，但現在我最主要的感受是深深失望，甚至是憤怒。」

海利歐瓦拉已經宣布新賽季將和英國凱許（Julian Cash）搭檔，帕特恩將和握有3座男雙大滿貫的同胞斯庫普斯基（Neal Skupski）出征2027年賽季。