在伊斯坦堡舉行的ITTF世界青少年桌球錦標賽，台灣U19男子團體在金牌戰以1比3不敵中國奪銀；教練秦楙棖表示，對小球員們的表現都很滿意，相信接下來個人賽會很有幫助。

國際桌球總會（ITTF）從2003年到2019年的世界青少年錦標賽，台灣男團共拿過2銀3銅；2021年改制為U19與U15兩個組別後，台灣男團在U19也收穫過2面銅牌。

今天的U19男團金牌戰，台灣依序派出洪哲硯、林晉霆、楊皓任、洪哲硯迎戰，只可惜除了首點獲勝外，後面3點全都落敗。

秦楙棖告訴中央社記者，中國隊本來就很難打，加上對方還有一個青少年世界排名第2的溫瑞博坐鎮，「我們就是一球一球拚，我跟選手說不要有壓力跟包袱，就是盡情享受比賽」。

秦楙棖提到，首點拿下來是原本有預測到的，洪哲硯也相當爭氣幫大家開了好彩頭；第3點楊皓任在第3局原本領先，若能拿下來，那比賽可能會有不一樣的結果，只可惜還是差了那麼一點被逆轉。

談到第4點洪哲硯與溫瑞博拚戰到第5局才落敗，秦楙棖也稱讚子弟兵說道：「其實我覺得扛了2點的哲硯打得不錯，逼到對手使出所有招式，只不過在這種關鍵時刻，要哲硯臨場改變戰術，確實有點難度。」

面對接下來個人賽，秦楙棖還是希望球員能享受比賽，「團體賽能拿到銀牌對球員信心自然是增加許多，但個人賽籤表出來後確實場場硬仗，我只要求他們保持初衷，打出自己滿意的內容就好」。