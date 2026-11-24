在土耳其伊斯坦堡舉行的ITTF世界青少年桌球錦標賽，台灣U19男團今天在冠軍戰與強權中國鏖戰2小時16分，仍不幸以1比3落敗，但仍舊進帳1面銀牌，是賽制自2021年改制後最佳成績。

國際桌球總會（ITTF）從2003到2019年的世界青少年桌球錦標賽，僅舉辦U18一個組別，2020年提高年齡到U19卻因COVID-19疫情取消；從2021年起，賽制改為U19與U15兩個組別，在改制前台灣男團曾拿過2銀3銅，改制後則在2022、2025年獲得銅牌。

今年U19台灣男子桌球代表隊派出楊皓任、林晉霆、洪哲硯、鄭旻修等4人參賽；其中林晉霆本月才剛拿到青年奧運混雙銅牌，洪哲硯則是在今年7月獲得世界桌球職業大聯盟（WTT）烏蘭巴托支線賽男單冠軍。

今天的金牌戰，首點由青少年世界排名第25名的洪哲硯，力抗世界第12的李和宸，順利以11比9、6比11、11比6、11比7幫助台灣隊搶下開門紅，力挫中國隊士氣。

只可惜，第2點林晉霆以5比11、6比11、9比11不敵世界青少年排名第2的溫瑞博；第3點由首度當選國手的楊皓任出馬，他以7比11、13比11、7比11、8比11落敗，台灣男團陷入絕對劣勢。

第4點再度由洪哲硯對上溫瑞博，前2局很快以8比11、6比11落敗，眼看大勢已去，他全力反撲，以11比7、11比9連追2局企圖延長戰局，雙方鏖戰到最後一局，但洪哲硯出現過多主動失誤，以2比11大比分吞敗，也看著中國隊帶走勝利。

世界青少年桌球錦標賽的團體賽事已經結束，U19台灣男團獲得銀牌，寫下2021年改制後最佳成績；U19女團止步8強，U15男團、U15女團都止步4強，各進帳1面銅牌。