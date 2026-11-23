115年中央機關盃羽球、匹克球大賽23日起於國立台灣大學綜合體育館正式登場，這是運動部成立後，首度專為中央機關員工所舉辦的活動。今年首屆賽事，除了把國內十分盛行的羽球納為競賽項目之外，也特別納入了近年來在各界非常普及的新興運動匹克球，希望透過賽事的舉辦，一方面鼓勵政府機關員工的運動風氣 同時也能促進中央機關間的交流及團隊合作，進而帶動全民健康風氣，一起來揮灑汗水，迎向健康。

23日上午的開幕典禮中，運動部全民運動署署長房瑞文親自主持，參賽陣容龐大的運動部團隊則由楊啓文次長向大家下戰帖「冠軍是我們的，健康是大家的」，引來現場熱烈的掌聲。黃啟煌次長、楊啓文次長和房瑞文署長本身也都有報名參加匹克賽事，也將會下場參與競賽。另外手握兩面奧運羽毛球金牌的運動部長李洋，也報名參加羽毛球的混合團體賽，想要在這裡和奧運金牌選手對戰，除了要是中央機關的公務員之外，可還要看籤運，不是每個人都有機會的。

「扣、扣、扣」的聲響不絕於耳，場上選手們手持球拍，在場上展開匹克球的激烈對戰，115年中央機關盃羽球、匹克球大賽23日上午十點起在在臺大綜合體育館內展開賽事，有別於其他賽場上健康壯碩的菁英運動員，今天在賽場上展開對戰的，則是來自於從總統府到各部會、包括五院轄下的各機關員工，也就是大家印象中的各級文官，透過這樣的比賽，讓大家暫時放下手邊的繁忙公務，換上運動服裝，來到運動上好好尬一下。

中央機關盃羽球、匹克球大賽，是運動部的又一力作．繼總統盃推廣全民運動之外，也為中央機關公務人員舉辦一場賽事，希望透過這樣的活動，讓各部會員工也能養成規律運動的習慣，積極參與各類運動，並且藉由各機關的團體報名，促進中央機關的交流以及團隊合作。首屆賽事，除了國內已經十分普及的羽毛球之外，更把近年來國內非常流行的新興運動匹克球也納入競賽項目。今年在匹克球項目中，共計有13個機關、男團、女團及混團共19支隊伍報名參賽；而在羽毛球部分參賽人數更多，計有41個機關，男團35隊、女團9團、混團22隊，總共有66支隊伍報名參賽，兩項運動合計共有450位選手報名參賽。

一連四天的比賽都在臺大綜合體育館進行，現場不收費，也開放一般民眾來觀賞比賽，歡迎大家進場來見識一下他們的球技，也有機會現場見識一下李洋部長精湛的球技。

拍出活力與健康，機關盃羽球、匹克球大賽熱鬧登場。 主辦單位提供