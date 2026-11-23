南投縣女子跳遠好手許安彤12月將參加巴西世界中學運動會，南投縣政府教育處運動發展科長廖宜政代表縣長許淑華、南投縣體育會總幹事洪銘惠代表理事長潘一全，及田徑委員會主任委員莊士傑議員今天（23日）赴下午赴國立草屯商工，為許安彤選手頒發營養金並加油打氣，預祝能締造優異成績，為縣為國爭光。

許安彤是道地的草屯子弟兵，目前就讀國立草屯商工，國中就讀日新國中，國小就讀新庄國小，自小身材條件優異，具有極高運動天分，國小就代表南投縣參加全國小學田徑錦標賽，成績優異，是南投縣極力重點培育的優秀田徑選手。

她連續兩年拿下全中運跳遠金牌，在今年全國田徑錦標賽以6公尺整獲跳遠金牌，代表我國參加2026澳門亞洲城市田徑邀請賽以6公尺14奪得女子跳遠金牌，更在今年南投縣74屆全縣運動會改寫南投縣紀錄，在高中女子組三級跳遠中，以11公尺74的佳績一舉刷新南投縣紀錄與大會紀錄，隨後又在社會女子組跳遠以5公尺46與高中女子組跳遠以5公尺43勇奪雙冠並改寫大會紀錄，是南投也是我國跳遠明日之星。

許安彤感謝草屯商工教練范真領一路在跳遠訓練路上的細心教導，更讓她全心專注訓練，范真領也將陪同許安彤赴巴西世中運。

南投縣政府教育處、南投縣體育會、南投縣體育會田徑委員會今天也研商共同邀請國內前跳遠名將許唐漢教練，親自到草屯商工協助范真領及許安彤，期盼能為台灣、南投跳出更亮麗成績。