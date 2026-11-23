2026未來之星系列賽冬季賽將於11月24至26日在苗栗全國花園鄉村俱樂部登場，共有56位國內外男女業餘好手參賽。作為今年度最後一站系列賽，這場賽事不僅將決定年度積分王與積分后的最終歸屬，也是選手爭取世界業餘高爾夫排名（WAGR）積分的重要舞台。

本屆賽事延續秋季賽廣受好評的競賽制度，開放大專選手與青少年選手同場競技，不分年齡共同角逐大會男子組及女子組前三名。透過不同年齡層選手同場較勁，不僅有助於年輕球員提早適應高強度競賽環境，也進一步提升賽事整體競技水準與世界積分效益。為兼顧青少年選手的發展需求，大會仍設置18歲以下JGS組男女前三名獎項，讓年輕選手在爭取大會成績之餘，也能擁有專屬競賽舞台。

今年共有12位大專選手參賽，其中包含多位旅美及旅外就讀大學的球員加入戰局，讓賽事競爭更加激烈。近年來，未來之星系列賽持續擴展參賽層級，希望為台灣大專選手打造更高水準的競技平台，提供累積競賽經驗及爭取世界積分的機會。

隨著未來之星系列賽逐步建立國際積分價值與競技口碑，今年也吸引越來越多國際學校關注與參與。本次報名選手中，共有29位登記為校隊成員，來自14所不同學校，顯示未來之星系列賽已逐漸成為國內青少年及學生球員規劃升學與競技發展的重要平台。

由於冬季賽為年度最後一站賽事，年度積分排名也將於本周正式底定。男子組方面，目前由尤泓諭以206.667分高居榜首，鄭以樂以67.059分排名第二，謝睿哲、許柏丞與林品鈞分居第三至第五位。女子組則由劉依依以160分暫居領先，莊蓁妮以146.666分排名第二，鄭以心以141.667分緊追在後，田承昀與鄭愷歆分列第四、第五名。尤其女子組前段排名差距接近，年度積分后之爭仍充滿變數，成為本周賽事最受關注的焦點之一。

本屆冬季賽參賽陣容堅強，匯集多位曾於國內外賽事締造佳績的優秀選手。男子組方面，秋季賽冠軍、現就讀美國NCAA達文波特大學（Davenport University）的旅美好手邱子睿將挑戰系列賽二連霸；曾於未來之星奪冠、目前旅美求學的鄭以樂也將再度回歸參賽。此外，清華大學好手陳駿、前冠軍田佾弘，以及曾赴日本就讀大學的譚傑升等實力選手，也都將加入冠軍爭奪戰。

女子組同樣高手如雲，包括夏季賽大會組冠軍莊蓁妮、秋季賽女子JGS冠軍泰國選手張綺芳，以及去年秋季賽冠軍鄭愷歆等好手都將出賽，預料將為賽事帶來精彩對決。

除了持續提升賽事競技層級外，未來之星高爾夫協會近年也積極投入青少年培育與升學輔導，希望打造兼具競技、教育與國際接軌功能的發展平台。未來之星高爾夫協會理事長暨全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘表示，未來之星系列賽邁入第六年，2026年是持續成長與深化扎根的重要一年。協會長期致力於推動青少年高爾夫發展，除協助各級學校成立高爾夫校隊外，也透過賽事、講座及分享活動，協助年輕選手建立正確的訓練觀念與競技視野。